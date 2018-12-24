“走出一条符合自身国情的发展道路”（外媒看中国）

中国改革开放走过40年的光辉历程。习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上强调，40年的实践充分证明，中国发展为广大发展中国家走向现代化提供了成功经验、展现了光明前景，是促进世界和平与发展的强大力量，是中华民族对人类文明进步作出的重大贡献。外国媒体认为，改革开放让中国走出一条符合自身国情的发展道路，这一进程极大释放了中国社会的发展活力，创造了人类发展史上的奇迹。

新加坡《联合早报》发表社论称，中国改革开放40年取得的成就是巨大的，也是人类史上罕见的。改革开放不仅极大地提高了中国人民的生活水平，更带动了东亚的区域经济发展，为全球的发展、和平与稳定作出了贡献。中国在40年里成为世界最大的制造业国家，带动了购买力的提升，拉动了世界经济。改革开放极大释放了中国社会内部的巨大活力，中国人民的勤劳品质和聪明才智被充分发挥出来。

卡塔尔半岛电视台的报道大段引用习近平总书记的讲话，关注中国“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力”。报道指出，改革开放为中国开启了一个经济长期保持增长的时代，使中国成为世界第二大经济体。

“开放带来进步，封闭必然落后。”沙特阿拉比亚电视台引用习近平总书记的这句话，认为中国40年前开启的改革开放，为中国工业产值的持续增长奠定了基础。中国进一步扩大对外开放，将让中东国家共享中国发展机遇。

美国有线电视新闻网报道说，改革开放让中国开启从贫困国家向经济大国的转型，中国在40年中创造了经济奇迹。

《今日日本》新闻网站的评论文章说，过去40年，中国经济取得了非凡成就。如今的中国不仅外汇储备居世界首位，更是全球第一制造业大国。

英国《泰晤士报》刊发题为《中国经济改革40年不凡历程》的文章称，40年的改革开放为中国带来了翻天覆地的变化，人们过上了40年前想都不敢想的生活。

《华盛顿邮报》称，中国实行改革开放，积极参与国际事务，实现了人类历史上前所未有的经济和社会大发展。7亿多中国人摆脱贫困，这一减贫成果超过了同期全球减贫人口总数的70％。

美国彭博社报道称，改革开放促成了历史上一次伟大的财富创造过程，超过7亿人脱贫，中国经济与全球经济深度融合。

法国《快报》周刊网站刊文称，40年来，中国国内生产总值大幅增长。今天的中国人比40年前富裕了许多，家庭消费大幅增长，人均寿命也延长了。

俄罗斯自由媒体网站报道说，40年来，中国在科技方面的进步巨大，无论是在基因工程、量子计算机领域，还是在其他学术研究领域，中国均达到国际水准。中国锐意进取、追求突破的勇气令人折服。

德国广播电台网站报道说，中共十一届三中全会是一个重要转折点，务实的政策让中国经济改革具有更多灵活性。

土耳其国家电视台的报道认为，“中国改革开放40年的重要经验，就是走出一条符合自身国情的发展道路”。

（本报北京、曼谷、开罗12月23日电 记者刘歌、张矜若、尚凯元、李欣怡、林芮、曲翔宇、景玥、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 03 版）

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