人民网讯 12月22日，2018北京青联“爱·梦想”慈善夜 ——暨“京和结对亲”冬至团圆夜活动在北京铜牛电影产业园区圆满落下帷幕。200余位北京青联委员以及社会各方慈善人士参加了活动。当晚慈善拍卖共筹得善款人民币17.6万元，将全部捐赠给北京市青少年发展基金会，用于支持北京青联对口支援地区新疆和田青少年群体。

活动现场，北京青联委员组织了精彩纷呈的文艺演出，包括国粹京剧表演、歌舞表演、魔术相声表演等，和田小朋友也带来了热情洋溢的歌舞表演。46名新疆和田的小学生与他们的“北京爸爸”“北京妈妈”举行了感人至深的“京和结对亲”仪式。 据统计，“北京爸爸”“北京妈妈”已累计募集资金超过50万元。

本次“京和结对亲”活动是继今年6月20日首批由14名北京青联委员组成的结对认亲启动仪式的延续。本次活动由北京市青年联合会主办，北京青联女性成长学院承办，同时还得到了北京青少年发展基金会、北京市青年企业家协会、北京女企业家协会、北京妇女基金会、北京铜牛电影产业园等各方力量的支持。

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