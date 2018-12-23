苏丹政府指责以色列情报机构“摩萨德”煽动骚乱

图为苏丹民众在喀土穆进行示威活动。

人民网喀土穆12月22日电 （记者 李逸达）苏丹国家情报与安全局局长萨拉赫·古什日前表示，在以色列情报和特勤局（摩萨德）暗中支持下，苏丹反政府武装“苏丹解放运动”（努尔派）在各地制造骚乱。

萨拉赫称，苏丹情报部门已发现约280名“苏丹解放运动”（努尔派）成员自以色列返回苏丹，他们已被“摩萨德”招募，试图利用近日民众示威活动制造混乱和暴力活动。

萨拉赫表示，该组织成员在阿特巴拉、恩图曼、喀土穆等地成立分部，制造了焚烧阿特巴拉执政党大楼等破坏事件。目前苏丹安全部门已掌握了该组织在阿特巴拉参与行动的15人名单，并已逮捕其中7人。

萨拉赫承认此轮示威活动因经济和供应危机而起，表示政府将加大保障措施，平抑生活物资价格，不会削减对燃油和食品的补贴，确保经济稳定，认为危机将很快平息。

19日开始，因抗议经济状况不断恶化，物价高涨，生活必需品供应短缺，苏丹多地爆发大规模游行示威，示威者与军警爆发冲突，共造成至少8人死亡。21日，示威仍在北科尔多凡州、白尼罗州等地持续进行，首都喀土穆部分区域也有游行活动。苏丹政府在各地加大警力部署，切断社交媒体网络，并宣布喀土穆等多地学校停课。

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