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外媒：印尼官员称巽他海峡海啸已致168人遇难

2018年12月23日15:15  来源：中国新闻网
 

据法新社消息，印尼国家减灾署发言人苏托波称，巽他海峡海啸导致的遇难人数已经上升至168人。

苏托波还表示，目前有30人失踪，745人受伤。

当地时间22日晚，印尼巽他海峡发生海啸。

此前，印尼气象气候地球物理局表示，此次海啸并非地震引起，而很可能是喀拉喀托火山(Krakatoa)活动加上满月潮汐的双重现象所引起。

印尼官方称，海啸发生于雅加达时间22日21时27分，受灾最严重的是万丹省的西冷、板底兰以及楠榜省部分海岸地区。此次海啸导致数百座房屋受损。

据当地救灾官员发布的片段所见，海啸过后当地房屋被水淹没，而街上也满布被洪水冲翻的汽车，可谓一片狼藉。

印尼西部巽他海峡22日晚发生海啸。海啸发生时当地没有监测到地震活动，初步怀疑海啸是由喀拉喀托火山喷发引发海底岩层滑坡和月圆引发涨潮共同所致。图为海啸过后受伤民众在接受及治疗。

巽他海峡位于印尼爪哇岛及苏门答腊岛间，西部靠近爪哇海沟。喀拉喀托火山位于巽他海峡中。

印尼气象气候地球物理局表示，喀拉喀托火山最近相当活跃，本月21日喷发时间长达2分12秒，形成高达400米的火山云。该局当时已发布警告，呼吁民众勿靠近火山方圆2公里内地区。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)
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