白俄罗斯希望扩大对华旅游合作

中国“白俄罗斯旅游年”22日在白首都明斯克落下帷幕，白方官员希望继续扩大与中国的旅游合作，进一步促进两国关系发展。

白俄罗斯副总理佩特里申科在致旅游年闭幕式的贺词中说，在白中双方的共同努力下，两国各领域合作不断深化，其中旅游合作是白俄罗斯发展对华关系的优先方向之一。希望今后继续加强两国旅游交流与合作，为两国关系发展注入新动力。

白体育和旅游部第一副部长杜尔诺夫说，今年白方采取各类措施为中国游客提供便利，包括与中国签署免签协议、为中国游客规划新的旅游线路、在各旅游景点推广中文服务、各银行推广银联卡支付等，白方还通过积极参加中国举办的各类旅游展、与中国旅游公司扩大合作等方式积极推介本国旅游资源。今年前10个月到访白俄罗斯的中国游客同比增长了12%，希望今后有更多中国朋友赴白观光旅游。

中国驻白俄罗斯大使崔启明说，在“一带一路”倡议的指引下，中白各领域务实合作加速增量发展，取得丰硕成果。两国旅游和文化交流与合作日益频繁和深化，有助于增进两国人民之间的了解和友谊，推动其他各领域合作发展。

当天，白俄罗斯体育和旅游部还主办了中白区域旅游合作研讨会，重庆市和山东省旅游部门分别与明斯克市和白俄罗斯维捷布斯克州旅游部门签署了旅游合作文件。

今年是中国“白俄罗斯旅游年”。1月10日，“白俄罗斯旅游年”开幕式在重庆举行。（记者 魏忠杰 李佳）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)