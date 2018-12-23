特稿：美国无人作战——技术先进 目标明确

作为世界头号军事强国，美国无人作战技术走在世界前列。美军不仅将无人作战技术广泛应用在水陆空及航天武器装备中，还注重提升无人作战武器的操作性和关联度，达到更好的“人机融合”和“机机配合”。近年来美军多份报告指出，无人作战是未来战争的发展方向，相关技术将一直是美军重点研发领域。

技术发展全面

美国将无人技术运用到军事领域已有数十年。今年《国防战略报告》表示，国防部将“在自主、人工智能、机器学习等方面广泛投入，以获取军事优势”。

无人技术在美军各军种中均有运用，涵盖范围广、无人装备数量大、技术新，包括无人飞行器、无人航天器、无人水面和水下载具及地面载具等各领域。在各领域中，又细分出多种具有特殊功能的武器装备，这些武器装备还可以分为遥控或完全自主运行两大类。

美国2014年发布的《四年防务评估报告》中写道，过去12年间阿富汗和伊拉克冲突推动了美军战术和科技创新，四大军种和特种作战司令部均在越来越多的任务中开始使用无人技术。

连年增长的无人技术研发经费也显示出美军对这一领域的重视程度。美国2019财年国防预算中，用于无人技术研究的经费约为100亿美元，占全部预算约1.4%，同比增长28%，其中研发和采购经费各占一半。各军种均获得了较前一年更多的经费，其中海军以将近40亿美元的预算高出其他军种。

在不同领域的无人技术中，无人飞行器所获预算最多，约70亿美元，反无人技术系统、无人水面及水下载具、无人陆上载具也获得不少预算份额。

多种成熟装备

无人飞行器是美军使用最为广泛的无人技术。根据公开资料，截至2014年，美军配备有一万架左右无人机。此外，美空军对无人机的依赖程度也逐年提高。据布鲁金斯学会公布的数据，2013年美空军约有1300人负责操纵无人机，占全体飞行员的8.5%，而在2008年无人机驾驶员仅占比3.3%。

目前美军配备的武装无人机主要包括MQ-1“捕食者”和其升级版MQ-9“收割者”等。据媒体报道，美军下一个大型无人机项目是MQ-25“黄貂鱼”无人加油机，五角大楼已委托波音公司在2024年前建造4架这一型号的无人机。此外，美军还在研发一款无人驾驶直升机，并有望明年将这一技术应用在“黑鹰”直升机上。

美国陆军很早就开始使用无人地面载具执行迷惑敌军、排雷或侦察等任务。美军2004年在伊拉克战场上投入150辆无人地面载具，2005年爆炸式增至约5000辆。如今，美陆军已开始研发包括无人坦克在内的战斗型无人地面载具。媒体报道，陆军希望开发一种“无人载人两用战斗车”，以取代目前的装甲车。这种新型装甲车会配备轻型武器以及小型无人机，帮助指挥官通过远程操控将部队投放到对方阵地前沿。

美国海军的无人水下载具主要承载的功能包括情报收集、排雷、反潜、海洋研究、通信、弹药运输以及精准时效打击。目前，美海军主要在加强载具续航能力上下功夫。下一代无人水下载具或长7.6米，单次航行时间30天至60天，距离可达1600公里。

研发目标明确

当前，美国正加紧无人水面载具、无人航天器等武器的研发应用。航空领域的无人装备最具“黑科技”色彩。美国防部在与波音公司联合研发一款X-37型无人航天器。这款航天器看上去像是一个微缩版的航天飞机，共有两架。根据公开资料，这款航天器已完成4次试飞，目前一艘航天器正在进行第五次试飞。美军对这款航天器的信息讳莫如深，未透露试飞内容以及研发成本等。

根据美国国防部高级研究项目局公布的信息，目前有14个公开项目同无人技术相关，除新型无人机和无人水下载具之外，美军还在研制无人地下载具。这种载具可以在“人造管道系统、城市地下道和山洞系统内实现快速识别地形、导航、搜寻等功能”。

此外，美军还着力开发不同无人设备之间的交互功能，这其中包括无人机集群技术和不同种类无人装备之间的相互配合。

根据美国防部公布的《2017-2042年无人系统融合路线图》，2042年美军希望实现“无缝、快速的人机融合和机机配合”，无人技术装备能够“对网络袭击具备抵抗力并可实现自主性网络防御”。此外，美国还要开发出“具有深度学习能力的机器”。（记者 刘阳）

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