述评：在变局中期待破局——朝鲜半岛的2018

行将结束的2018年，朝鲜半岛上演了跌宕起伏的一幕幕大戏，局势发生了巨大的变化。尽管其中波折不断，夹杂不少老套剧情，依旧难掩迭出的精彩。尽管分歧犹存，但半岛和平机遇之窗依然敞开，世人对前景充满期待。

戏剧的高潮，无疑要数6月12日朝美两国领导人的历史性会晤。朝鲜国务委员会委员长金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行首次会晤，就朝鲜半岛无核化及和平机制构建等事务展开磋商。

两国领导人会后发表联合声明，宣布努力建立新的朝美关系，构建朝鲜半岛持久稳固的和平机制。美方承诺向朝方提供“安全保障”，朝方承诺向着半岛完全无核化方向努力。历经数十年的政治隔绝和军事对峙，长期敌对的朝美两国终于相向而行，迈出了通过对话政治解决朝鲜半岛问题的重要一步。

从朝鲜半岛今年年初起出现对话缓和势头，到朝美领导人携手新加坡，中朝、朝韩、韩美领导人分别举行会晤，努力推动半岛局势走向缓和，走上对话协商的道路。

朝韩借平昌冬奥风积极互动，朝韩首脑会晤水到渠成。金正恩成为踏上韩国土地的首位朝鲜最高领导人，并与韩国总统文在寅三次举行会晤，先后发表《板门店宣言》和《9月平壤共同宣言》。南北离散家属会面、设立南北共同联络事务所、撤除非军事区哨所、着手连接韩朝铁路公路……尽管受联合国制裁决议等限制，朝韩和解合作与交流的大门已经再次打开。

中国提出的“双暂停”倡议，考虑了美国的利益，也顾及朝鲜的诉求，在朝美之间发挥了非常重要的协调作用。朝美峰会前后，金正恩三次访华，中朝领导人三次会晤，为推动朝鲜实践新路线、朝美元首实现会晤发挥了重要作用。

实现朝鲜半岛无核化、构筑半岛和平机制，已成为国际社会普遍共识。国际社会始终积极推动、乐见其成，也始终乐见对话势头持续。有关各方良性互动，共同推动半岛迎来走向无核、和平、繁荣新时期的历史性机遇。随着朝鲜半岛局势出现转圜，朝核问题的相关各方在沉寂已久后又重拾对话：俄方今年多次邀请金正恩访俄；日本首相安倍晋三表示愿与金正恩会晤，长期陷于僵局的朝日关系出现升温迹象。这也再次印证，半岛的和平稳定符合国际社会的期待。

历史站在新的起点，但朝鲜半岛和平稳定的目标注定不会一蹴而就。朝美联合声明仅仅确定了一个积极的总体框架，缺乏在朝鲜半岛建立和平机制、实现无核化的具体路径规划。

此后几个月里，朝美之间时而和风丽日，时而狂风暴雨，半岛局势也时而山重水复，时而柳暗花明，冷热交替频繁闪现。

首次朝美峰会后，双方在解除对朝制裁、朝鲜弃核步骤及方式等重大问题上无法达成一致。无核化谈判因双方在先发表终战宣言还是先弃核问题上各执己见而陷入僵局。“谁先让步”成为制约朝核问题解决的主要难题。

尽管朝方采取释放美国人员、废弃丰溪里核试验场、送还朝鲜战争美军士兵遗骸等善意举措，仍未能撬动美方立场发生松动。美国继续推行“极限施压”政策，对朝方企业、人员甚至朝鲜高级官员等实施制裁。陷入僵局的朝美核协商，与迅速升温的朝韩关系形成强烈反差，前者也对后者造成了牵制。

朝鲜半岛问题的本质是安全问题，实现半岛和平的关键在于妥善、平衡解决好各方的合理安全关切。作为朝核问题直接当事方，朝美双方要缓解乃至彻底扭转半个多世纪来的敌视与对抗，仅靠一两次谈判显然不切实际，需要双方增进互信，不断投入“积极因子”，少反复，多落实，其中美国方面的立场和举措尤为重要。同时由于朝美缺乏互信，国际合作才能有效填补双方“信任赤字”。

“和平之窗”依旧打开，积极迹象在年末再度显现。美国白宫放出消息说，特朗普或于明年1月或2月与金正恩再次会晤。外界认为，美朝领导人第二次会晤将会是无核化进程“最关键的时刻”。二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间，中美元首会晤取得积极成果，也为朝美关系进一步发展起到稳定和促进作用。

朝鲜半岛无核化及和平进程的每一次进展，都是各方展现诚意和勇气的结果。有关各方尤其是朝美双方，应珍视机遇，相向而行，凝聚智慧，展现魄力，化解难题，并行推进半岛完全无核化和建立半岛和平机制，推动局势不断缓和，化变局为破局，让来之不易的希望变为现实。（记者 班威）

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