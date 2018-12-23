美负责叙利亚事务高官因不满撤军决定辞职

据多家美国媒体22日报道，因不满美国总统特朗普做出从叙利亚撤军的决定，负责协调打击极端组织“伊斯兰国”联合行动的美国总统特使布雷特·麦格克已宣布辞职。

美联社援引美国国务院知情官员的话说，麦格克的辞职意在抗议撤军决定，他将于12月31日离职。据悉，麦格克已经于21日将辞职信交给国务卿蓬佩奥。麦格克在辞职信中说，叙利亚极端组织的武装分子正在逃跑，但并未被打败。

美国哥伦比亚广播公司、《华盛顿邮报》等媒体也证实了这一消息。据报道，麦格克原计划于明年2月中旬离职，但特朗普的突然撤军决定以及国防部长马蒂斯随后宣布的辞职让他感觉自己已无法继续开展工作。他的职务将暂时由副手特里·沃尔夫代理。

12月11日，麦格克曾在国务院对媒体表示，认为在叙利亚的极端组织“伊斯兰国”已从自己控制的区域中被打败的看法太过轻率，美国现在从叙撤军并不明智。但白宫19日宣布，随着在叙打击“伊斯兰国”的战事取得成果，美国已开始撤回驻叙美军。

麦格克辞职消息已经被特朗普的推文证实。特朗普此前还在推特上再次为从叙撤军的决定辩护。他说，现在“伊斯兰国”大部已被打败，土耳其等该地区国家应该“很容易承担起剩余的任务”，从叙撤出的美军将返回国内。

麦格克现年45岁，曾任负责伊拉克和伊朗事务的副助理国务卿。2015年，他受时任总统奥巴马指派，担任负责协调各国打击“伊斯兰国”联合行动的美国总统特使。特朗普政府上台后，他继续担任这一职务。（记者 朱东阳 刘品然）

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