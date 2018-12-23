印尼海啸死亡人数升至43人 暂无中国公民伤亡报告

新华社雅加达12月23日电（郑世波）印度尼西亚抗灾署23日证实，该国西部巽他海峡22日晚发生的海啸已造成43人死亡、584人受伤。目前暂无中国公民伤亡的报告。

印尼抗灾署发言人苏托波在推特上说，截至23日早上7时，海啸还造成2人失踪、430座民房和9座酒店损毁、数十艘船只遭到破坏。

苏托波当天还发布了网友在灾区拍摄的视频。画面显示，海边部分民房被海浪摧毁，砖瓦散落一地，随处可见被海浪冲上岸的树枝和废弃物，现场一片狼藉。另一段视频中，多辆汽车浸泡在路边低洼区，车主在漆黑的夜里举起手电筒查看损失情况。

一位网友在社交媒体上说，海啸来临时他正在海滩拍摄巽他海峡喀拉喀托火山喷发的景象，突然看到远处一排排巨浪向岸边推进。随后这位网友穿过丛林和村庄逃离到附近地势较高的位置。海水进入他入住的酒店，淹没了多辆汽车。

记者从中国驻印尼大使馆了解到，使馆正在核实有关情况，目前暂未收到中国公民伤亡的报告。

印尼西部巽他海峡22日晚发生海啸。海啸发生时当地没有监测到地震活动，初步怀疑海啸是由喀拉喀托火山喷发引发海底岩层滑坡和月圆引发涨潮共同所致。

喀拉喀托火山位于印尼爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡中，是活火山，目前这座火山处于活跃期。

印尼地处环太平洋地震带，经常发生地震和海啸。今年9月底，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。

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