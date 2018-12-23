综述：中国在联合国舞台继续全力推进多边主义

当今世界面临百年未有之大变局，支撑第二次世界大战后国际秩序的多边主义基石遭到保护主义、单边主义冲击和破坏。在联合国这一重要多边舞台，中国支持全球化进程，坚守自由贸易体制，维护多边主义规则，不断对外释放扩大开放明确信号，成为维护多边主义的重要力量。

“中国已经成为多边世界的一个支柱，为推动多边主义作出了积极贡献，”联合国秘书长古特雷斯接受记者采访时指出。他特别提到，“一带一路”倡议不仅涉及经济合作，也是旨在通过经济合作改善世界经济的发展模式，是使全球化更加健康、进而推动国家治理和全球治理的路径。

“中国提出的构建人类命运共同体理念和‘一带一路’倡议与联合国理念高度契合，中国在南南合作、联合国维和行动、全球消除贫困、应对全球气候变化、推动朝鲜半岛和平进程等方面的贡献有目共睹。”9月，回顾中国一年来在联合国的工作时，第72届联大主席莱恰克这样评价。

当月接任莱恰克工作的第73届联大主席埃斯皮诺萨也多次在不同场合肯定中国在以联合国为核心的多边体系中的重要性。她在接受记者采访时表示：“从联大角度看，中国在重大问题凝聚共识方面发挥着非常重要的作用。就共识建设者而言，中国是2030年议程的领导者和推动者。”

今年11月，中国担任联合国安理会轮值主席国。在中方的倡议下，安理会举行了“维护国际和平与安全：加强多边主义和联合国作用”公开辩论会。联合国秘书长古特雷斯以及联合国主要机构负责人，70多个国家和国际组织的代表出席辩论会并就新形势下如何加强多边主义阐释观点。

与会各方代表在发言中普遍赞赏中方倡议举办此次旨在加强多边主义和联合国作用的公开辩论会，认为非常及时、十分重要，重申遵循《联合国宪章》宗旨和原则，坚持多边主义，维护国际秩序，共同应对全球挑战，不断推动联合国事业与时俱进，携手维护国际和平、促进共同发展。

同月，中方还倡议并主持召开了“非洲和平与安全：加强非洲维和行动”公开辩论会。联合国秘书长古特雷斯以及来自50多个国家与国际组织的代表参加这次辩论会。与会者纷纷表示支持提高非洲维护和平与安全能力，对中国倡议并主持这次会议以及参与非洲维和行动予以积极评价。

中国在担任安理会轮值主席国期间，安理会举行35场会议，通过6份决议和7份媒体声明，举办两场公开辩论会。中国坚持“开放、透明、公正、务实”，推动安理会在热点问题解决方面发挥重要作用，为改进安理会工作作出贡献，向世界发出了支持多边主义、加强联合国作用的强音。

中国还是联合国维和行动的坚定支持者和积极参与者。截至2018年5月，中国累计向苏丹、黎巴嫩、柬埔寨、利比里亚等国家和地区派出维和军事人员3.7万余人次，先后派出维和警察2700余人次，参加了约30项联合国维和行动，是安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家，是联合国维和行动第二大出资国，被国际社会誉为“维和行动的关键因素和关键力量”。（记者 王建刚）

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