法“黄背心”示威持续延烧 抗议人数出现缩减

综合报道，22日，法国“黄背心”示威继续延烧，巴黎的示威游行仍在进行，此外，也还有示威者在各城市和边界据点阻碍交通，不过抗议人数已经缩减。

资料图：法国民众为抗议政府增加燃料税，在法国各地展开“黄背心”运动。图为抗议活动中街头的圣诞树被点燃。

报道显示，巴黎有2000人继续示威游行，示威者仍前往香榭丽舍大街活动。不过由于距离圣诞节仅有3天，香榭丽舍大街的店铺当天大多都在坚持营业。

法国内政部指出，法国各地约有23800人加入示威抗议，人数少于一周前的33500人。

数百名抗议者聚集在法国和西班牙边界附近的一处多线道高速公路收费站，试图阻碍交通。法国与意大利边界附近的一条高速公路遭抗议者阻碍交通。此外，法国与德国边界附近的史特拉斯堡(Strasbourg)一座桥梁也出现类似情形。

“黄背心”运动最初是为了抗议计划中的燃料涨价，但后来演变成大规模抗议总统政策和管理方式的示威运动。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)