印尼遭海啸袭击至少43人遇难 或系火山活动引发

综合报道，当地时间22日晚，印尼巽他海峡发生海啸，根据印尼国家减灾署发言人苏托波公布的最新数据，海啸已经导致至少43人遇难，数百人受伤，海峡附近的万丹省受害最为严重。

【印尼当局：或系火山活动引发】

印尼气象气候地球物理局表示，此次海啸并非地震引起，而很可能是喀拉喀托火山(Krakatoa)活动加上满月潮汐的双重现象所引起。

苏托波称，海啸发生于雅加达时间22日21时27分，受灾最严重的是万丹省的西冷、板底兰以及楠榜省部分海岸地区。他还表示，此次海啸导致数百座房屋受损，2人失踪。

据当地救灾官员发布的片段所见，海啸过后当地房屋被水淹没，而街上也满布被洪水冲翻的汽车，可谓一片狼藉。

【目击者：巨浪突然袭击海滩】

一名在当地拍摄火山动态的挪威摄影师安德森表示，当他在海滩拍摄火山动态期间，突然看到一股巨浪涌至，迫使他迅速逃离海滩。

安德森表示，巨浪冲上海滩并在进入陆地15至20米左右才消散。之后另一股更强的巨浪涌到，并冲向安德森居住的酒店范围，期间将部分车辆冲倒。他与家人成功经过森林小路逃往高地，都没受伤。安德森也透露，这次海啸导致部分当地基建及设施受到破坏。

巽他海峡位于印尼爪哇岛及苏门答腊岛间，西部靠近爪哇海沟。喀拉喀托火山位于巽他海峡中。

印尼气象气候地球物理局表示，喀拉喀托火山最近相当活跃，本月21日喷发时间长达2分12秒，形成高达400米的火山云。该局当时已发布警告，呼吁民众勿靠近火山方圆2公里内地区。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)