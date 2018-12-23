巴黎两千人继续示威 商家忐忑迎接圣诞

当地时间22日，法国巴黎有2000人继续示威游行。法国全国范围内的示威游行连续第6个周六进行。

还有3天就是圣诞节，由于节庆的原因，本周参与示威游行的人数与上周相比进一步减少。示威者组成数个百余人的小团体，在巴黎市中心多个地点进行抗议游行。

有示威者此前宣称，他们将前往巴黎西南郊外的凡尔赛宫，凡尔赛宫为此于22日关闭，大批警察前往凡尔赛宫，结果却发现并没有多少示威者在那里现身。而大批示威者22日早上却涌向巴黎北部的蒙马特高地，令警方措手不及。

在凯旋门，众多示威者阻塞了交通。过往车辆中有人向示威者鸣笛表示支持，也有车辆乘示威者不备加速踩油门，闯过示威者的封锁线扬长而去，引来一阵嘘声。警方22日白天在凯旋门和香榭丽舍大街一度没有严加戒备，仅在凯旋门下部署了数辆警车和数十名警察巡逻。

凯旋门和香榭丽舍大街周边的公共交通22日正常运行。记者在多个周六只能在巴黎市中心步行，22日终于能够搭乘地铁到达凯旋门，但是凯旋门的地下通道当天仍然关闭，总统府爱丽舍宫附近的地铁依然暂停服务。

当天香榭丽舍大街上也有一些游客活动，他们纷纷驻足给示威者拍照。示威者也尝试尽量将气氛搞得轻松一些，一些人戴上了圣诞红帽子。入夜后，仍有示威者不断在香榭丽舍大街聚集，交通被切断。

为了控制香榭丽舍大街的秩序，大批警察当晚又被调往那里。示威者随后与警方发生了冲突。警方仍然动用了水炮和催泪瓦斯将示威者驱散。截至记者发稿，法国警方宣布有2000人参与当天巴黎的示威，已有100多人被捕。根据法国内政部的统计，22日全法国有38000人示威，有200多人被捕。

由于大规模示威已经持续了多个周六，法国官方调集数万警力进行应对。上周有8000名警察在巴黎驻守，当局还调动了装甲车和骑警。斯特拉斯堡日前遭遇枪击事件，使警方不得不同时防范恐怖袭击威胁。警察工会对持续高强度工作表达不满，法国官方本周同意给警察加薪及发放津贴等福利措施。

香榭丽舍大街的店铺当天大多都在坚持营业，由于这是圣诞节前的最后一个周六，店铺不愿意失去这个赚钱的好机会。而示威者在香榭丽舍大街活动时，不少店铺工作人员仍然紧张地守在店门口。

由于示威者的活动，普通百姓的注意力被吸引，关注香榭丽舍大街琳琅满目商品的顾客反而不太多，那里的店铺生意较为清淡。警方当晚驱散示威者时，一些店铺还是选择临时停业。在意大利广场等距离巴黎市中心稍远的商业区，未受示威影响，店铺经营较为火爆。

示威活动已给法国造成一定经济损失，近期零售业、旅游业、运输业等行业受到的影响相对更大。目前法国官方预测今年第四季度经济增长率仅为0.2%；自示威活动11月17日发生以来，法国零售业损失达10亿欧元。(记者 李洋)

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)