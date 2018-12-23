美航母重返海湾“秀武力” 伊朗军队海上大练兵

美国海军“约翰·斯滕尼斯”号航空母舰打击群21日驶入波斯湾、即海湾。这是美军航母自美国退出伊朗核问题全面协议以来首次重返这一海域，结束17年来最长的一段“空白期”。

“斯滕尼斯”号航母打击群当天遭遇伊朗海军多艘快艇尾随。伊朗伊斯兰革命卫队宣布，定于22日起在南部海域大规模演练。

【秀武力】

“斯滕尼斯”号穿过霍尔木兹海峡时，美国海军邀请媒体记者登上这艘核动力航母。霍尔木兹海峡位于伊朗与阿曼之间，最窄处33公里，战略位置重要，全球大约三分之一石油海运从这里经过。

美国今年5月退出伊核协议，恢复对伊制裁。伊朗方面多次警告，如果美国阻止伊朗出口原油，伊方将不惜封锁霍尔木兹海峡。

一名美国国防部官员本月早些时候说，美军航母只要出现在中东海域，“就是向伊朗展示武力”。

“斯滕尼斯”号航母打击群将在海湾停留数周。按照五角大楼本月早些时候的说法，航母舰载机及其护卫舰艇将协助在伊拉克、叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”，支持美国主导的北大西洋公约组织在阿富汗的行动。

美国总统唐纳德·特朗普19日在社交媒体声称在叙利亚击败“伊斯兰国”，宣布撤回所有在叙美军部队。美国官员20日披露，特朗普决定把驻阿美军人数削减大约一半，尽快开始撤离。这两项撤军决定触发美国国内和欧洲盟友不满。

【遇尾随】

“斯滕尼斯”号航母21日航行期间，大约30艘伊朗海军快艇尾随。一些伊军快艇甚至开到航母前方，停下、“观察”。

美联社报道，伊军快艇一度远远地试射火箭弹。一架似乎商用级别的无人多旋翼飞行器从一艘伊军小船升空，对美军舰船拍照。“斯滕尼斯”号上的媒体记者清楚地拍到，伊方摄影师和摄像师在船上拍摄美方航母。

伊朗海军经常与美国海军在海湾“斗法”。2017年8月，美军一架“超级大黄蜂”式战机准备返回“尼米兹”号航母时，遭遇一架伊朗固定翼无人驾驶飞机逼近，相距最近时不足30米。不过，美国海军第五舰队说，自那以后，没有在海湾遭遇伊方“不安全且不专业”互动。

同一天，伊朗伊斯兰革命卫队地面部队指挥官穆罕默德·帕克普尔准将告诉媒体记者，“伟大先知”演习最后阶段12场演练定于22日开始，参演部队包括快速反应部队、空降兵、中程导弹部队和海军陆战队。

他说，这场演习纯属防御性质，但伊朗会坚决回击一切侵犯。伊军将在演习中操练反击时需要运用的战术。

伊朗半官方的迈赫尔通讯社报道，演练将在霍尔木兹海峡及其北部的格什姆岛举行。在美国《新闻周刊》看来，伊军演习旨在回应“斯滕尼斯”号航母打击群进入海湾。

【调部署】

从“西奥多·罗斯福”号航母今年3月离开海湾，到“斯滕尼斯”号接班，中东地区出现自美国2001年遭受“9·11”恐怖袭击发生以来最长的一段美军航母“空白期”。美联社解读，这种长时间空白今后可能成为美军的一种常态。

在中东地区部署航母是美军自1991年海湾战争以来的一贯做法。即将离任的国防部长詹姆斯·马蒂斯2010年出任美军中央司令部指挥官，统管美军在伊拉克和阿富汗战事，要求在海湾同时部署两个航母打击群。

不过，马蒂斯2017年1月出任国防部长，寻求调整美国海军战略，让航母打击群的部署更加难以预料。

美国海军第五舰队发言人科洛·摩根20日说，改变航母部署方式是因为“我们的对手在密切观察。我们想使军事行动让敌人难以预料，但在战略上让我们的伙伴可以预料”。

美军在卡塔尔、阿拉伯联合酋长国设有空军基地，在科威特有陆军基地，在巴林驻扎第五舰队，足以在海湾以至更广范围的中东地区执行军事打击任务。

华盛顿智库战略和预算评估中心高级研究员布赖恩·克拉克说，美国2001年发动阿富汗战争，2003年发动伊拉克战争，近年在伊拉克和叙利亚打击“伊斯兰国”，航母都曾发挥必要作用。现阶段，美军已经为在伊拉克和叙利亚的行动开辟地面通道，航母舰载机不再不可或缺。

美联社报道，随着美军减少在阿富汗、伊拉克和叙利亚的存在，空袭可能同样会变得不再必要。只是，由于特朗普宣布从叙利亚撤军促使马蒂斯决定离任，不清楚马蒂斯的继任者是否会延续航母部署调整。(胡若愚）（新华社专特稿）

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