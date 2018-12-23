美国表现太跳跃引发担忧 俄罗斯深表关切

美国宣布要从叙利亚撤军次日，又宣布国防部长詹姆斯·马蒂斯不久将离任，引发国际舆论对局势发展的担忧。俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫21回答媒体记者提问时说，俄罗斯希望国际关系稳定，对美国在国际舞台的表现“不可预测”表达关切。

佩斯科夫当天被问及如何看待美国近期频出惊人之举时回答：“俄罗斯在各个外交政策方面均寻求稳定和可预测性，稳定和可预测性受所有国家欢迎。然而，当稳定变成不可预测和意外等状况时，我得说，某些决定造成的混乱会在国际事务领域引发不安和关切。”

至于马蒂斯辞职可能产生何种外交政策影响，佩斯科夫回答，这需要政治分析师考虑。

美国总统唐纳德·特朗普20日在社交媒体“推特”上宣布，国防部长马蒂斯明年2月底去职。美国舆论普遍认为，马蒂斯与特朗普不合，马蒂斯去职的直接导火索是特朗普19日突然宣布从叙利亚撤军。

美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟2014年未经叙利亚政府允许，开始空袭极端组织“伊斯兰国”在叙利亚境内的据点。特朗普19日以打击“伊斯兰国”取得胜利为由，宣布将撤回在叙利亚的大约2000名美国军人。

就美国撤军，佩斯科夫说：“我们的看法是，首先需要知道美国人以什么方式、在什么时间离开，会去哪里，这些都不清楚。其次，我们需要知道（美军）下一阶段任务的内容，这也不清楚。第三，俄罗斯是依据国际法、在叙利亚政府要求下合法协助叙利亚人从国际恐怖主义手中解放他们的国家。”（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)