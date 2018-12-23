巴勒斯坦总统说巴立法委员会将解散并重新举行选举

巴勒斯坦总统阿巴斯22日说，巴勒斯坦最高宪法法院决定解散巴立法委员会（议会），并要求在6个月内举行立法委员会选举。

阿巴斯当天在约旦河西岸城市拉姆安拉召开的巴勒斯坦领导层会议上说，巴勒斯坦最高宪法法院作出决定，解散巴立法委员会，并要求在6个月内举行立法委员会选举。阿巴斯表示应立即执行这一决定。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天发表声明反对解散立法委员会的决定，称这将破坏巴勒斯坦实现内部和解的努力。但声明也表示，哈马斯已准备好参加选举，并要求各方尊重选举结果。

2006年1月，哈马斯在立法委员会选举中击败巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫），获得多数席位。2007年，法塔赫与哈马斯爆发冲突。哈马斯武力夺取加沙地带控制权，法塔赫实际控制约旦河西岸地区，巴勒斯坦内部陷入分裂。在埃及斡旋下，法塔赫与哈马斯于2017年10月达成最新和解协议。但由于分歧犹存，协议未能得到切实落实，分裂局面仍未结束。（记者杨媛媛 赵悦）

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