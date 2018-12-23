“圣诞节奇迹”未现！美政府如期“关门”

美国国会参议院和众议院21日晚休会，涉及特定拨款项目没有达成金额相对接近的预算方案，无法满足总统唐纳德·特朗普就美国与墨西哥之间修建边界隔离墙所提资金要求，部分联邦政府机构因而从22日零时起“关门”，80万名雇员将被迫无薪上岗或者因为无法领取工资而歇工。

【国会休会】

众议院21日晚7时前休会，参议院一个小时后休会，没有表决众议院前一天通过的临时预算拨款法案。

参院19日晚通过另一份临时拨款法案，以确保政府正常运转至明年2月8日，但不包含“建墙费”。共和党籍总统特朗普20日放话，不会签署不含建墙费用的临时拨款法案。共和党控制的众院当晚通过一份包含建墙费的临时拨款法案，参院民主党人坚决反对。

特朗普先前要求国会批准50亿美元建墙拨款，以履行2016年竞选总统时的承诺。这一提议在参众两院都没有赢得足够支持。按法新社的说法，如果国会通过包含建墙费用的临时拨款法案，那将是“圣诞节奇迹”。

副总统迈克·彭斯、白宫预算局局长米克·马尔瓦尼和特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳21日在国会大楼与民主、共和两党高层讨价还价数小时，没有达成妥协。

参院拨款委员会主席、共和党人理查德·谢尔比21日晚告诉媒体记者：“我们没有达成协议，仍在谈。”

22日是星期六，参众两院将罕见复会。一些众议员说，一旦需要表决拨款法案，会提前24小时得到通知。

【政府“停摆”】

国土安全部等部分联邦政府机构现有拨款21日午夜前到期。从美国东部时间22日零时（北京时间13时）开始，这些机构如期“停摆”。

“停摆”将影响80万联邦政府雇员，其中大约42万人属于“核心岗位”，圣诞节来临前将无薪上岗，其余38万人因为领不到工资而不得不在家休息。

歇工的政府雇员包括国家航空航天局几乎所有雇员、国内收入署5.2万名雇员、国家公园管理局八成雇员。

依照美国法律，联邦政府停摆只影响非核心部门的运营，军队、国会、边防、公共安全、狱警、空中交通调度、印钞造币等核心部门不受冲击。

白宫说，总统取消21日赴佛罗里达州度假。他当天说，已对“停摆”做了准备，但不希望“停摆”时间过长。

这是美国政府今年第三次“关门”。一年内三次“停摆”，为将近40年来第一次。

今年1月，因民主党拒绝接受任何不与“童年抵美者暂缓遣返”计划挂钩的临时拨款法案、而共和党拒绝“捆绑”，政府“停摆”69个小时。2月8日，参院就另外一份临时拨款法案表决前，一名共和党籍参议员突然发难，反对其中涉及增加赤字的部分并拒绝投票，导致联邦政府2月9日零时陷入技术性“停摆”数小时。有惊无险的是，参院和众院在9日联邦政府雇员上班前表决通过临时拨款法案。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)