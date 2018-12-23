打车也要报警？伦敦警察局盘点2018年奇葩报警电话

英国伦敦警察局汇总2018年接到的“奇葩”报警电话，呼吁民众不要浪费原本紧张的警力资源。

英国《每日邮报》以伦敦警察局为消息源报道，警局今年1月1日至11月30日接到超过200万次报警电话，其中21733次报警毫无必要。

警方剪辑部分报警电话音频片段，发布在网上。例如，一名女子抱怨公交车司机吹口哨，认为那种举止不礼貌；另一名女子要求警方喊一名女出租车司机开车载她；一人打电话抱怨快餐连锁店肯德基卖光了鸡肉；一名男子埋怨公交车司机不给他开门，而公交车当时出了故障；另一名男子说他在伦敦市中心一间酒吧半个小时却没有等来早餐……

分管报警事务的警官戴维·杰克逊说：“也许有人认为这些电话好笑，但它们占据人员和资金原本紧张的警方资源……接线员处理这些浪费时间的电话时，民众中可能有人正身处实实在在的危险或者刚鼓起勇气要举报某个危险人物。”

“我们不想阻止大家给警方打电话，”杰克逊说，“而是提醒大家报警系统仅用于紧急情况。”（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)