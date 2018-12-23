连续七年增加！日本2019财年防卫预算创新高

日本政府21日批准2019财年预算案，总额为101.46万亿日元（约合6.2万亿元人民币），首次突破100万亿日元关口。其中，防卫预算5.26万亿日元（3215亿元人民币），连续七年增加。

2019财年始于同年4月1日，是日本新版“中期防卫力整备计划”第一年。日本政府18日审议通过这一计划。今后5年，日本防卫预算总额将增加至27.47万亿日元（1.68万亿元人民币）。

新财年防卫预算中包括引进两套陆基“宙斯盾”导弹防御系统相关经费，为2404亿日元（147亿元人民币）。日本政府打算把这一系统部署在东北部秋田县秋田市和西部山口县萩市。按日本媒体先前报道，这两套陆基“宙斯盾”的防御范围基本能够覆盖日本全境。

根据防卫预算，日本将花费681亿日元（41.6亿元人民币）从美国采购6架F-35A隐形战机。日本防卫省原本为这项购置申请916亿日元（56亿元人民币），为削减预算决定不在日本组装。

预算同时包括268亿日元（16.4亿元人民币）用于采购太空状况监视雷达系统，号称以掌握太空垃圾情况为目的。西南诸岛防卫方面，新财年预算为139亿日元（8.5亿元人民币），用于研究离岛防卫导弹。

另外，日本政府为改造“出云”级直升机驱逐舰，升级为可以搭载战斗机的航空母舰，在预算中列入7000万日元（428万元人民币）经费，用于调查战机起降时对船体的影响。

预算中，与驻日美军整编相关费用为1679亿日元（103亿元人民币），包括美军基地在冲绳县内搬迁所需的611亿日元（37.3亿元人民币）。

日本执政党自由民主党今年5月就修改防卫大纲提交的意见书中，要求参照北大西洋公约组织防卫费占国内生产总值2%的比例，确保日本有足够防卫预算。日本政府一些人士质疑，在社会保障支出连年增加、各部门削减预算的背景下，防卫费不应连年攀升。（张旌）（新华社专特稿）

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