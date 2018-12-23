海航巴黎—重庆、巴黎—深圳直飞航线顺利开通

人民网巴黎12月22日电（记者葛文博）12月19日与21日，海南航空相继开通巴黎—重庆与巴黎—深圳直飞航线。法国巴黎戴高乐国际机场T2航站楼举办了首航仪式，中国驻法大使馆经商处公参高元元,中国贸促会驻法国办事处总代表蔡国枫、巴黎戴高乐机场执行董事、总经理马克·瓦拉,巴黎旅游局局长皮埃尔·沙皮拉，海南航空商委国际部副总经理杨钰龙以及海南航空控股商委国际部巴黎办事处总经理陈晓敏等出席。

杨钰龙致辞表示，海航于2014年成功开通了巴黎—西安航线，此次巴黎—重庆与巴黎—深圳直飞航线的开通，将进一步加强中法互联互通，为两国的合作交流提供便利。

高元元表示，重庆和深圳作为改革开放40年的窗口城市，与巴黎加强对接是“一带一路”倡议的重要成果，这两条航线为促进中法合作交流做出又一贡献。

沙皮拉指出，感谢海航将巴黎作为新航线的目的地，此举对于进一步加强巴黎与中国各个地区的联系合作起到重要推动作用。

据悉，两条直飞航线均为一周2班，由波音787客机执飞。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)