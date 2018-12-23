美国政府停摆说明了什么

人民网华盛顿12月22日电（记者胡泽曦）美国东部时间22日凌晨起，美国联邦政府部分部门再现停摆风波。过去两周来，白宫和国会围绕政府拨款问题展开密集博弈，其间参众两院分别拿出拨款草案，白宫意见几度反转，但最终还是没有避免联邦政府在圣诞节前夕关张的尴尬结局。

拨款问题一直是美国共和、民主两党在国会争夺的焦点。从程序上看，为联邦政府提供拨款的法案需要在参众两院分别通过，并经总统签署才能生效。12月21日午夜，为内政部、国土安全部、农业部等9个联邦政府部门提供拨款的拨款法案到期。因为没有任何一份新的拨款法案在最后期限内走完上述三个流程，联邦政府2018年度第三次出现了停摆。由于下周是圣诞假期，且约75%的联邦机构和项目此前已经获得拨款，此次停摆在技术层面对美国社会的影响将相对有限。然而，分析普遍认为，此次停摆就像是未来两年美国政治白刃战的一次预演，在通向2020年大选的过程中，两党的对抗将更趋激烈。

边境墙问题对决如期上演

此次两党拨款之争，焦点依旧是50亿美元的美墨边境墙资金。边境墙是共和党总统特朗普在2016年竞选期间的核心承诺，但国会民主党人强烈反对该政策，认为其对提升美国边境安全没有实效。今年以来，两党关于拨款问题发生数次较量，边境墙问题一直是焦点。今年9月，为了防止联邦政府出现大面积停摆，两党选择将边境墙问题暂时搁置，通过了一份过渡性拨款方案，希望等到中期选举之后再对决。现在，中期选举已经结束，两党对决如期上演。

11月举行的中期选举中，民主党人夺回了众议院多数席位，并将于明年1月起正式成为众议院多数党。这一变化让民主党人更加没有动力在边境墙问题上选择妥协。而在白宫看来，随着新一届国会成立日益临近，推动边境墙建设的时间窗口正越来越小。分析认为，白宫也基本认定难以真正获得50亿美元的修墙经费，但他们至少要在选民面前摆出自己奋力一搏的姿态。

事实上，白宫在此次拨款之争中，态度出现了几度反转。首先，12月12日，特朗普总统在邀请国会参众两院民主党领袖舒默和佩洛西赴白宫讨论拨款问题时，出其不意地将媒体请进现场，并借机对公众表明，为了修建边境墙，自己将不惜选择政府关门。及至本周三，白宫的强硬姿态出现第一次反转，对外表示可能会接受一份不包含50亿美元修墙资金的过渡性拨款案。随后，参议院迅速拿出了这样一份拨款草案，希望将边境墙问题的“终极对决”延期至明年2月。然而，白宫周三的表态在众议院保守派政治力量以及美国保守派媒体中引发了激烈批评，这直接导致第二天白宫态度再度反转，明确表示将不会签署任何一份不包含修墙资金的拨款案。在这之后，众议院共和党人拿出了一份包含57亿美元修墙资金的拨款草案，并以席位优势通过了该草案。但所有人都知道，这份草案不可能在参议院拿到通过所需的60票（共和党在参议院目前只有51个席位），共和党人选择表决该草案的一大考虑是为了让公众把政府关门的责任记在参议院民主党人身上。

停摆为何成为“可接受”选项？

一直以来，尽管美国公众对政府关门持有明显反感，但这种“反感”并不是国会两党思考问题的出发点。每一次政府停摆，两党的首要考虑不是停摆将给经济和民众带来多大冲击，而是选民将会如何判定责任。换句话说，一旦认定选民将把停摆的责任放在对手身上，停摆就成了一种可接受的选项。

此次政府停摆背后，民主党人认为公众会判定是白宫一味强硬导致了停摆，而白宫则试图将问题塑造为“边境安全与政府关门”的对决，强化自己正在捍卫美国安全的高大形象。根据昆尼皮亚克大学的民意调查显示，62%的美国选民反对以边境墙为由关闭联邦政府，但在共和党选民中，支持这一做法的比例达到了59%。换句话说，在公众意愿和党派意愿的选择题中，有人选了后者。

林肯曾说，“分裂之家难以持久”。但如今，以党派划界而非两党共识来立法，在华盛顿已经成了标准套路。医改、税改、社会福利改革，在每一个重大问题上，共和党和民主党的立场都是截然相反。同时，两党政客加码迎合核心选民，客观上也加剧了社会的裂痕。此前，公共政策民调基金会一项针对两党草根支持者的调查提出下述问题：“你是否支持对阿格拉巴进行空袭？”结果显示，在共和党这边，支持与反对的比例大约为2∶1，民主党则正好相反。但问题是，阿格拉巴只不过是1992年迪斯尼电影《阿拉丁》中虚构的一个地址。这个荒唐的调查结果表明，今天美国的政治分裂在很多时候已成惯性，而对具体问题的分析与思考则被忽略了。

美国公众对党派纷争的不满已经持续多时，国会议员被认为是社会尊重度最低的职业之一。受此次政府停摆影响，数十万公务员将暂时拿不到工资。就此，《华盛顿邮报》写道，没有人“对那些从事公共服务的人做出牺牲的意愿有任何争论，但他们这样做是希望为同胞们做点好事，而不是成为毫无意义的政治花招的走卒”。福克斯新闻网的一篇评论文章写得更直白：“华盛顿，够了。求你了，长大点，开始治理国家吧。这种反复是令人疲惫和不必要的。”

更多美国人的担心是，这轮停摆只是序曲，通往2020年大选的过程中，两党对抗将更加激烈。《纽约时报》的社评以《关门？这更像是崩盘》为标题，借以形容当前美国的政治生态。《华盛顿观察家报》执行主编菲利普?克莱恩在评论文章中写道，“无论前两年（美国政治）多么动荡，本周都是未来的一个迹象，表明党派之争将变得更加激烈。”

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