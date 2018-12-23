中国支持安理会通过决议 授权联合国监督也门停火

人民网联合国12月22日电（记者 殷淼）联合国安理会21日全票通过决议，支持也门政府与胡塞武装在瑞典由联合国主持的谈判上所达成的停火协议，授权秘书长古特雷斯建立并部署一支先遣队，前往也门实地监督并促成停火协议的实施，同时呼吁也门政府和胡塞武装采取措施，改善也门人道主义状况。中国常驻联合国代表马朝旭大使在表决安理会也门问题决议草案后做解释性发言时表示，中国一贯主张政治解决也门问题。中国支持安理会通过也门问题决议，为也门问题政治解决提供新动力。

马朝旭说，中国一贯主张政治解决也门问题。从支持也门问题政治进程以及也门人民长远利益出发，中国对安理会也门问题决议草案投了赞成票。决议的通过维护了安理会的团结，为也门问题的政治解决提供了新的动力。

马朝旭表示，不久前，也门各方充分展现政治意愿，瑞典和谈取得突破性成果，中方对此表示欢迎。中方赞赏并支持古特雷斯秘书长及格里菲斯特使作出的努力。国际社会应该倍加珍惜瑞典和谈成果，切实推进落实工作。当前，也门政治进程进入关键阶段，安理会应充分考虑并尊重当事国及地区国家意见，为也门政治进程和联合国斡旋努力提供支持。国际社会应加大对也门人道主义援助措施，支持也门不断改善人道状况，满足民众的基本需求。

马朝旭还指出，下阶段，各方应聚焦落实瑞典和谈成果，并在此基础上，推进可持续、有效的对话谈判进程。政治手段是解决也门问题的唯一途径。国际社会应维护也门主权、独立、统一和领土完整，支持在安理会第2216号等决议、海合会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件基础上，通过对话谈判，达成包容性的政治解决方案。中方愿继续为此发挥建设性作用。

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