中方呼吁国际社会合力推进几内亚比绍政治进程

人民网联合国12月22日电 （记者李晓宏）应科特迪瓦倡议，联合国安理会21日召开审议几内亚比绍局势公开会，中国常驻联合国副代表吴海涛呼吁联合国相关机构加强协调配合，同西共体及地区国家斡旋努力形成合力，共同推进几比政治进程。

吴海涛说，中方密切关注近期几比发展情况，注意到秘书长关于联合国驻几比建设和平办事处工作战略评估的特别报告，以及报告对几比局势的分析和判断。中方赞赏西非国家经济共同体和区域国家为推进几比政治进程所作斡旋努力。注意到瓦斯总统12月20日宣布将2019年3月10日定为新的议会选举日期。希望几比各方共同努力，确保选举如期顺利举行。同时国际社会应继续根据几比政府需要，为选举筹备有关工作提供技术、财政和后勤支持。

他强调，国际社会应充分尊重几比的国家独立、主权和领土完整。几比各方也应从国家和民族长远利益出发，采取切实行动，展现政治决断，通过对话协商凝聚共识、化解分歧，致力于改善人民生活水平，共谋国家稳定与发展。

他说，中方一贯支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题，支持西共体和地区国家继续为斡旋几比局势、推动《科纳克里协议》及西共体六点路线图落实发挥建设性作用。我们呼吁联合国几比建和办、西非和萨赫勒地区办事处及联合国国家工作队等联合国相关机构加强协调配合，同西共体及地区国家斡旋努力形成合力。

他表示，中方愿同国际社会一道，为促进几比各方对话沟通、维护几比和西非地区持久稳定与发展发挥积极作用。

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