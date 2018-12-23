中方支持也门问题政治进程

人民网联合国12月22日电 （记者李晓宏）联合国安理会21日表决通过也门问题决议草案，中国常驻联合国代表马朝旭表示，该决议的通过为也门问题的政治解决提供了新的动力，将助力推进有效的对话谈判进程。

马朝旭表示，中国一贯主张政治解决也门问题。从支持也门问题政治进程以及也门人民长远利益出发，中国对安理会也门问题决议草案投了赞成票。决议的通过维护了安理会的团结，为也门问题的政治解决提供了新的动力。

他说，不久前，也门各方充分展现政治意愿，瑞典和谈取得突破性成果，中方对此表示欢迎。中方赞赏并支持古特雷斯秘书长及格里菲斯特使作出的努力。国际社会应该倍加珍惜瑞典和谈成果，切实推进落实工作。

他指出，当前，也门政治进程进入关键阶段，安理会应充分考虑并尊重当事国及地区国家意见，为也门政治进程和联合国斡旋努力提供支持。国际社会应加大对也门人道主义援助措施，支持也门不断改善人道状况，满足民众的基本需求。下阶段，各方应聚焦落实瑞典和谈成果，并在此基础上，推进可持续、有效的对话谈判进程。

马朝旭强调，政治手段是解决也门问题的唯一途径。国际社会应维护也门主权、独立、统一和领土完整，支持在安理会第2216号等决议、海合会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件基础上，通过对话谈判，达成包容性的政治解决方案。中方愿继续为此发挥建设性作用。

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