谭盾被委任美国巴德音乐学院院长

人民网纽约12月22日电 （记者李晓宏）美国巴德学院21日宣布任命世界著名作曲家、指挥家谭盾为巴德音乐学院院长，期待他带领该学院推进东西文化的研究与交流。

巴德学院校长莱昂·博特斯坦表示，谭盾作为优秀的作曲家、指挥家和艺术家，跨越了文化与流派，拓宽了音乐的定义。他上任后，将教授青年音乐家音乐历史和新音乐，以及音乐与历史、文化艺术、社会相关联的科目，并以院长身份努力推动东西文化的研究与交流，拓展新成立的美中研习院在音乐界的影响力。

据介绍，谭盾的任期将于明年7月1日开始。他表示，音乐是促进人们沟通与理解的一种世界性语言，期待任职期间能在世界舞台上加强中西方音乐交流与发展。

有150多年历史的巴德学院是美国知名文理学院之一，其所属音乐学院创立于2005年，在业界享有盛誉。2017年，巴德音乐学院与中国中央音乐学院合作，在美国开设了第一个中国乐器表演5年制本科双专业学位项目，旨在将中国传统乐器演奏的专业教学与美国文理学院的通识教育相结合，培养东西文化兼备的新一代音乐专业人才。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)