推进国际合作 彰显央企担当

在“2018菲迪克奖”榜单中，中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建）设计参建的雅砻江锦屏一级水电站获得杰出成就奖，张北国家风光储输示范工程获得优秀工程奖，这是22个获奖项目中仅有的2项电力工程。

截至去年底，中国能建主要经济指标相比2011年组建之初实现了“六连增”，利润翻了两番，跻身利润百亿级央企阵营，实现了进入“世界500强”、完成整体改制、整体上市的“三跨越”。

中国能建党委书记、董事长汪建平表示，新时代新征程，中国能建将推动高质量发展，做强做优做大，打造世界一流的能源建设企业。

精品工程助力经济发展

沿着318国道从昌都向林芝一路行进，高原、森林、河流、湖泊相继映入眼帘。惠及藏区百姓的藏中电力联网工程翻越5座海拔4500米以上的高山，穿越原始林区和国家级自然保护区。

11月23日，由中国能建牵头设计的藏中电力联网工程投运，对于满足西藏经济社会发展的用电需求具有重要意义。

以电力报国为己任，中国能建成员企业在改革开放40年的大潮中，毅然挺立潮头。

1981年12月，我国第一家国家和地方集资办电企业，由中国能建设计的山东烟台龙口电厂开工，拉开了我国电力体制改革的大幕。

于1985年开工的秦山核电站一期工程是我国大陆第一座核电站。中国能建全程参与了选址、前期方案论证、常规岛及BOP（核电辅助系统）设计。

在三峡工程，曾独立承建万里长江第一坝——葛洲坝水利枢纽工程的中国能建葛洲坝集团，作为主力承担了三峡工程65%以上的工程量，铸就了水电建设的“中国名片”。

由中国能建设计的世界首个1000千伏特高压工程——晋东南—南阳—荆门交流特高压试验示范工程，使我国在远距离、大容量的特高压输电核心技术和设备国产化上取得重大突破。

40年来，中国能建旗下企业参与完成我国90%以上的电力规划科研、咨询评审和行业标准制定；全面参与了长江、金沙江等流域水电开发，设计、承建了1000余个水利水电项目；设计和施工的百万千瓦超超临界火电机组数量居世界首位；承担了目前国内所有特高压工程设计、咨询任务；新能源工程业务份额占国内市场的50%；参与40多个核电工程常规岛与核岛的勘测、设计、施工，实现了“华龙一号”、AP1000等三代核电工程全覆盖；参建了港珠澳大桥、南水北调、南京地下综合管廊、云南滇池治理等一批重大基础设施建设和环保工程。

科技创新推动行业进步

1月8日，2017年度国家科学技术奖励大会举行，中国能建参与的“特高压±800千伏直流输电工程”荣获国家科技进步奖特等奖，这是继“葛洲坝二、三江工程及水电机组（施工部分）”“秦山三十万千瓦核电厂设计与制造”“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”荣获该奖项后，中国能建第四次获此殊荣。

荣誉的背后，是中国能建践行五大发展理念，依托工程项目，走出的创新驱动发展奋进之路。

凭借在水电机组安装领域的先进技术，中国能建葛洲坝集团助力国产特大型水轮发电机组在溪洛渡、乌东德、白鹤滩等世界级水电工程中稳定运行。

通过产学研用联合攻关，中国能建高质量地完成了世界首批特高压工程设计和相关科研课题研究，编制了具有自主知识产权和国际领先水平的一批特高压输变电设计规范。

在代表着新能源前沿技术的太阳能光热发电领域，中国能建拥有塔式、槽式、线性菲涅尔等型式光热工程业绩，编制了世界首部光热发电设计标准《塔式太阳能光热发电站设计标准》。

由中国能建所属的电力规划设计总院开展并完成的《雄安新区能源发展规划研究》，创新提出从“绿色、韧性、智慧、未来”4个方面打造新区能源系统。

多年积淀使中国能建在特大型水电工程建设、百万千瓦超超临界火电机组、核电常规岛和核岛、特高压交直流输变电、智能电网、新能源和节能环保等专业技术领域，拥有了行业领先的研究成果和技术实力。

截至目前，中国能建累计取得重大科技成果3100余项，其中国家级科技奖40项；拥有专利授权5299项，获得软件著作权421项，编制了千余项国家或行业标准。

投身一带一路能源合作

圣克鲁斯河碧波荡漾，阿根廷“百年梦想”工程正在起航——由中国能建葛洲坝集团与阿根廷企业组成的联营体，建设的孔拉水电站正处于施工高峰期。

这个中拉合作的最大项目，总投资超过50亿美元，是阿根廷在建的最大能源项目，建成后可以提升阿根廷整个国家6.5%的电力供应，也是中国企业目前在海外建设的最大电力项目。

安哥拉卡卡水电站、埃及EETC500千伏输变电工程、越南海阳燃煤电站、巴基斯坦卡拉奇核电、巴西圣洛伦索供水项目、加纳凯蓬供水扩建工程……一项项工程扎实推进，不仅助力当地经济社会的发展，更不断地“擦亮”中国品牌。

“一带一路”倡议提出五年来，中国能建在50多个参与国家和地区开展了业务，各类在建及待建项目超过700个，合同总额超过3000亿元人民币，签订的电力项目占中国电力对外签约额超1/3。

除了奉献精品工程，中国能建还牵头完成了“一带一路”能源合作、中国与周边国家电力互联互通等多项规划研究。

今年3月，中国能建旗下电力规划设计总院承担并编制完成的《老挝电力规划研究》通过老挝能矿部验收，成为首个“一带一路”国家级电力规划。

在安哥拉卡卡水电站，建设高峰时期为当地带来近万个就业机会；在越南永新一期项目，为当地带来价值13亿元人民币的采购、分包业务。

《 人民日报 》（ 2018年12月23日 11 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)