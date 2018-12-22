人民网约翰内斯堡12月21日（记者 李滢嫣）“好的，我马上赶来。”放下手机，南非华人警民合作中心执行长谢宇航立刻发动了汽车，冒着大雨，往位于西罗汀的一处华人公寓驶去。据报案者称，一名华人在家中突发急性阑尾炎，现急需送往当地医院接受治疗并联系其家人。

这个月，谢宇航已经忘了具体多少次接到这样的电话。从抢劫遇害、家中失窃、经济纠纷到各类求助，谢宇航总是第一时间来到事发现场予以协助。谢宇航告诉记者，许多刚来南非的华人不熟悉当地情况，加上英语不好，遇到紧急情况，无法准确表达自己的意思，吃了不少亏。南非华人警民合作中心的一项任务，就是协助华人做好沟通工作。

南非华人警民合作中心是在中国驻南非使馆的支持下，正式成立的全侨性华人社团组织。2004年，由于南非社会治安形势持续恶化，针对旅南华侨华人、中资机构、留学生及游客的恶性案件不断增加，为了提升南非华侨华人的安全防范意识和自我保护能力，改善旅南华侨华人的生存和发展的环境，一批热心公益的侨领在约翰内斯堡组织成立了第一家南非华人警民合作中心。

自2013年起，南非华人警民合作中心陆续在南非各省市发展到13家，并创办了自己的网站，开设微信公众平台，与当地中文媒体合作，及时向广大旅南侨胞发布各类安全预警信息，提高侨胞的安全防范意识。

中心成立14年来，南非华人中遭遇凶杀、抢劫等重型案件逐年递减。现在，中心处理最多的，是略显繁琐的求助咨询类案件。对此，谢宇航累并快乐着。他说，“这是我们乐意看到的。在这14年里，警民合作中心多次配合中南警方开展专项行动，打击针对旅南侨胞的违法犯罪活动，成功打掉多个犯罪团伙，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰。”

南非华人警民合作中心不但有效保护了南非华人的合法权益，也为南非治安贡献了不少力量。南非退伍警察巴沙上校是警民合作中心的老朋友。他告诉记者，2007年与华人警民合作中心的中国同事们并肩作战的经历至今还让他记忆犹新。当时，在约翰内斯堡发生了多起中国公民作为暴力犯罪受害者的案件。中国社区请求南非警方的援助。南非警方派处警力与华人警民合作中心组成专项工作小组一起工作。

巴沙上校说，警民中心的同事们放弃了大量个人时间来帮助南非警方和中国社区，做了大量的协调工作。我们共同侦破了绑架、抢劫、入室盗窃等一系列暴力案件，其中不乏许多中南联合犯罪的案件。“南非有35万华人，数量庞大。如果没有警民合作中心，南非警方和政府将很难解决中国社区面临的治安问题。”

如今，南非华人警民合作中心的侨社影响力和地位不断提升，得到广大旅南侨胞的高度信赖与社会各界和国内设侨部门的广泛赞誉和好评。2014年在国务院侨办举办的第七届世界华侨华人社团联谊大会上，南非华人警民合作中心荣获全球十大“华社之光”的荣誉称号。对此，警民合作中心主任李新铸表示，中心经过14年的风雨历程发展至今，实属不易。没有中心全体工作人员多年以来的辛勤努力，就不会有今天的荣誉。

南非豪登省CPF主席马塞勒拉表示表示，一直以来，南非华人警民合作中心和豪登省CPF保持着友好往来。希望未来双方加强合作，协助南非警方打击犯罪，维护好南非的治安。

“南非华人警民合作中心自成立以来，团结奋进、积极有为、敢为人先，同当地警务部门和社区密切协作，有效维护了当地中资机构企业和侨胞的合法权益和人身财产安全，”中国驻南非大使林松添表示，南非华人警民合作中心为打造海外警民安全联防体系，充分展示守法诚信、团结互助、共同发展的华人社区新形象做出了不小的贡献。

“保护华侨华人的合法权益是我们的职责与使命，”李新铸说，中心将不负众望，继续本着“保障侨胞安全，共建平安侨社”的宗旨，坚持扎根基层，为在南华侨华人撑起一片天。

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