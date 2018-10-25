“首届诸子学博士论坛”在浙江浦江召开

人民网讯 10月24日至26日，“首届诸子学博士论坛——‘新子学’专题”在浙江省浦江县举行。

诸子学作为中华传统文化的重要内容，与哲学、政治、经济、文化紧密相连。包括儒家在内的先秦诸子，不仅是我国学术思想的源头活水，形塑了中国传统社会的文化基因，而且将对今天和未来中华文化的发展面貌产生深远影响。诸子学的研究不但是对轴心时期思想文化的深刻总结，有助于全面、深入地研究与振兴中华传统文化，还能为国家昌盛贡献深厚的思想文化基础。

浦江诸子学传统深厚，清修《四库全书提要》评浦江学术文化之渊源及作用时说：“（吴）莱与黄溍、柳贯并受业于宋方凤，再传而为宋濂，遂开明代文章之派。”滥觞于方凤等前修、发皇于宋濂的浦江诸子学，到如今华东师范大学方勇教授启动《子藏》编纂工程、倡导“新子学”理念，其传承与发展关系明晰可见。

首届诸子学博士论坛之所以选择浙江浦江，有着深刻的历史文化原因。浦江县始建于东汉兴平年间，历史悠久，山水秀美，人文底蕴深厚，是颇负盛名的江南文化名县，素有“文化之邦”“书画之乡”之称。 此次论坛主要从“新子学”在未来国学发展中的命脉作用，及与中华文化重构、宋濂诸子学思想等角度展开，着重讨论浦江传统文化的历史脉络及诸子学如何在浦江传统文化重振中发挥积极价值等问题。

此次论坛由浦江县人民政府、华东师范大学联合主办，华东师范大学先秦诸子研究中心、浦江县社科联、浦江县文联等单位承办，华东师范大学先秦诸子研究中心《诸子学刊》、河南省社会科学院《中州学刊》、陕西省社会科学院《人文杂志》等提供学术支持。

(责编：陶稳(实习生)、常红)