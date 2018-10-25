百乘公益基金走访 “百乘树人班”

人民网讯 10月16日，百乘公益基金代表一行前往陕西省延安市延川县延川中学走访资助的“百乘树人班”。

北京百乘金科科技有限公司副总裁、中国华侨公益基金会百乘公益基金管委会主任郎丹柯，北京百乘金科科技有限公司政府事务总监、百乘公益基金委员赵维，中国华侨公益基金会项目主管、百乘公益基金委员张纾，延川县统战部杨随虎等在延川中学校长贺治荣、副校长孙玉婷，校工会主席高海燕、百乘树人班班主任李惠雄带领下参观了学校风貌，了解学校概况及学生日常生活起居、学习情况。下午自习课时间与与百乘树人班50名学生进行了亲切座谈。

座谈会上延川中学校长贺治荣提到，近年来，受延安市教育大环境影响，县里条件稍好的学生大多选择外出求学，留在县城读高中的学生大部分为农村家庭子女或进城务工家庭子女，建档立卡贫困生占比18%，教育扶贫工作还任重而道远。他在座谈中对百乘金科的慈善义举表示衷心感谢，他表示，百乘金科的帮助给学校贫困生带来的不仅仅是经济上的援助，更是一种信念，一种前进的动力，一种勇敢面对生活的勇气，他们相信，在爱心人士的大力资助下，通过大家的携手努力，可以帮助这些学生摆脱贫困，有一个更加光明的前途。

延川中学校工会主席高海燕对延川中学筹办树人班相关工作进行了详细介绍，学校从成立“树人班”领导小组、建立健全的管理制度、配备优质师资、监管受助资金使用、引导学生善款使用、学生心理辅导等全方面对项目执行、学生发展进行管理，并定期向资助方反馈资助学生情况及总结。

百乘公益基金管委会主任郎丹柯在座谈中介绍了百乘金科借助多年积累的人工智能、区块链等科技创新优势，依托普惠金融平台，推动社会资源公平化，助力扶贫事业。百乘公益基金首期捐助了陕西、甘肃、江西三个“树人班”公益项目，帮助品学兼优、家庭贫困的青少年学生完成三年高中学业，从而打开大学之门，让贫困地区的孩子掌握知识、改变命运、造福家庭，助力教育扶贫。他鼓励树人生们努力学习，勤于思考，培养自信，敢闯敢拼，以优异成绩、优良品德回馈社会，反哺家乡，并对他们的未来寄予希望。

树人生们表示，非常感谢百乘金科能够给予他们帮助，让他们体会到来自社会各界的关注，这也是他们努力学习、奋发向上的一份动力，凭借着对延川中学“路遥精神”的实践，他们坚信，自己的努力会得到认可，也将带着百乘金科的温暖，像蒲公英的种子一般，播撒四方。

百乘公益基金2018年起资助延川中学2018级“百乘树人班”，共资助树人生50人，每人每月资助生活费人民币300元整，共资助三年，共计人民币45万元整。

(责编：陶稳(实习生)、常红)