“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目落地洛阳

与会嘉宾合影留念

人民网讯 10月20日，“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目在洛阳举行建站仪式。碧桂园代表向金雨点启智中心捐赠《关爱自闭症儿童科普读本》、教学器材、体育设备、学习生活用品等物资。

洛阳市残疾人联合会副理事长王海潮表示，希望通过全社会联动，使关爱自闭症儿童公益项目更加专业化和生活化，也希望通过此次项目的推进与深入，能使使更多“星星的孩子”拥有幸福和快乐的童年。

河南省残疾人康复协会孤独症委员会常务委员、金雨点启智中心主任焦岩表示，大家的无私奉献与大力支持使得自闭症孩子有机会接受更好的教育，让他们被社会所接纳并更好地融入生活。

各方发出的共同倡议指出，共育健康儿童、共享美好生活、传递融合正能量，努力让“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目的理念得到更好地传播。

活动中，“幸福童年快乐e站”融合社区项目推广大使严安之带来了演讲《世界因我而精彩》。严安之3岁时就被诊断为自闭症患者，经过父母长期治疗、尝试、用心引导，一步步走出自己的世界。他的励志经历给很多“星儿”带来了鼓舞与希望。

据悉，“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目自4月8日在北京启动，并在全国布局多个站点，在全社会范围内引起了极大的反响。“幸福童年快乐e站”融合社区公益项目在洛阳的落地，将以金雨点启智中心为起点逐步推广覆盖到洛阳各大社区，为自闭症儿童、家庭以及从业人员提供定向帮扶、培训等公益服务。

(责编：陶稳(实习生)、常红)