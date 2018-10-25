原标题：中美学者发现控制入睡苏醒的神经机制

新华社杭州10月25日电（记者 朱涵）昼夜节律和睡眠稳态是共同进化而来的生物现象，前者控制何时入睡，后者控制入睡时长，这两种行为共同作用于动物的周期性睡眠。浙江大学医学院郭方研究员以果蝇为模式生物，鉴定出昼夜节律神经元控制睡眠稳态中心的神经回路，并揭示了该神经回路控制入睡和苏醒的神经机制。

相关成果近日发表在知名期刊《神经元》上，郭方是这项科研工作的第一作者，他和2017年诺贝尔生理学或医学奖获得者、生物钟机制的发现者，美国布兰迪斯大学迈克尔·罗斯巴殊教授为本论文的共同通讯作者。

实验中，郭方及其同事们发现果蝇大脑背侧的昼夜节律神经元“APDN1”有两簇投射神经元，一簇投向果蝇大脑前侧，一簇投向果蝇大脑后侧。前期的研究中，科学家们发现向后投射的一簇神经元会抑制果蝇活动，从中发现节律神经元控制睡眠的奥秘。

郭方利用神经回路技术-跨突触显示技术，进一步追踪向前侧投射的神经元走向。课题组通过膨胀显微镜放大并透明化果蝇的大脑，在形态学上鉴定出节律神经元“控制”睡眠稳态中心的神经回路。

“进一步实验证实，神经元‘APDN1’就像是一个开关，激活这个神经元会诱导出类似人类睡眠时的特定振荡模式。”郭方介绍，果蝇产生的特定振荡模式就像一道“防火墙”，能够让果蝇“屏蔽”外界信息，进入深度睡眠，当人为打破这道“防火墙”，果蝇就对外界刺激变得敏感，无法进入深睡状态。

这道睡眠“防火墙”的研究还是一项起点性的工作，具体内部机制有待进一步解答。科研人员猜想，未来也许可以通过药物作用于这道“防火墙”来治疗失眠，让轻度睡眠患者拥有更好的睡眠质量，又或许可以通过调控深度睡眠，在更快时间内补充精力，比如睡眠2小时也可以精神一整天。

《神经元》匿名评审专家们说，这一研究结果提供了目前果蝇生物钟和睡眠调节之间最全面的联系，并为理解高度保守的睡眠和昼夜节律整合的神经机制提供了平台。

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