原标题：中朝祭扫友谊塔 纪念中国人民志愿军赴朝参战６８周年

新华社平壤１０月２５日电（记者程大雨 江亚平）１０月２５日是中国人民志愿军赴朝参战纪念日。２５日上午，中朝在平壤友谊塔举行祭扫仪式，向在抗美援朝战争中英勇牺牲的中国人民志愿军烈士敬献花圈，表达崇高敬意。

当天上午天气晴朗，友谊塔前气氛庄严肃穆。中国驻朝鲜大使李进军及使馆外交官、朝鲜最高人民会议常任委员会副委员长杨亨燮等朝鲜党政军官员及朝鲜民众、访朝志愿军纪念代表团，在朝华侨、留学生和中资机构代表等约２００人参加了祭扫仪式。

朝鲜人民军军乐队现场演奏中朝两国国歌。随后，中国驻朝鲜大使馆以及朝鲜劳动党中央委员会、朝鲜最高人民会议常任委员会和内阁联名敬献的两个花圈被庄重抬放至友谊塔基座前，花圈缎带上分别写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”和“光荣属于中国人民志愿军烈士”。朝鲜人民武力省、外务省等朝方各单位及中方敬献的十余个花圈也被抬放至友谊塔前。

参加祭扫仪式的人员向志愿军烈士默哀致敬并献花。李进军和杨亨燮及其陪同人员还进入友谊塔室内，翻阅中国人民志愿军烈士名录，观看反映志愿军在朝鲜战场英勇作战的大型系列壁画。

当天，朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》发表署名评论文章，表示朝鲜人民珍视中国人民志愿军勇士们的英勇牺牲，永远怀念他们的丰功伟绩。文章说，具有优良传统的朝中友好关系，将按照两国人民的意愿，不断得到传承与巩固发展。

中朝友谊塔建成于１９５９年，位于平壤牡丹峰区。塔身由１０２５块花岗岩和大理石砌成，象征中国人民志愿军１９５０年１０月２５日赴朝作战。

(责编：刘洁妍、杨牧)