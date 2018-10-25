2018年QS亚洲大学排名公布 中国高校大放异彩

QS亚洲大学排名指标体系

人民网伦敦10月25日电 QS全球教育集团日前在伦敦发布了亚洲500强大学排名。新加坡国立大学从南洋理工大学手中夺回亚洲排名第一的宝座。中国的香港大学跃升三位，位居亚洲第二。排名前20位的大学中，中国大陆占据了5所，比去年增加了2所，同时每所大学都比去年的排名位置有所提高。

中国共有157所大学进入亚洲500强，数量高居亚洲第一。其次分别为日本89所、印度75所和韩国57所。

其中，中国大陆112所，中国香港7所，中国台湾36所，中国澳门2所。清华大学是中国大陆的最佳大学，亚洲排名第三，紧随其后的是北京大学（第5）和复旦（第6），浙江大学（第13），上海交大（第19）。

根据全球83877名顶尖学者的同行评议，中国大陆有中科大、武汉大学等10所大学在学术声誉方面跻身亚洲50强。对42862家全球顶尖用人单位的调查显示，北师大、中山大学等8所中国大陆大学在雇主声誉中亚洲跻身50强。

中国大陆的大学能够大放异彩，很大程度上归功于其国际科研影响。22个中国大陆大学“篇均引用”亚洲50强（例如：南方科技大学、华中师范、南开、南京大学、东北师范、苏州大学、华东理工、厦门大学、北京化工、兰州大学、湖南大学、东华大学、华南理工、华东师范），在新的指标——占10%的国际研究合作中有16所中国大陆高校位列前50位（例如：同济、西安交大、华中科技大学、哈工大）。这个指标考察过去五年，一所大学与世界不同国家的大学联合发表论文的数量。一个大学和海外大学合作，涉及到的国家越多，得分越高。

中国大陆高校国际化程度也在不断提高：在国际教职工和国际学位生比例中，各有13所中国大陆高校进入亚洲50强。

QS全球教育集团中国总监张巘博士（Dr.ChristinaYanZhang,ChinaDirector,QSIntelligenceUnit）表示：“双一流战略的成功实施对进一步扩大中国教育的国际影响，提高中国教育的国际地位起到了积极有效的作用。越来越多的中国大学合作国际知名大学，国际联合论文发表数量逐年增多，学术声誉和人才培养逐渐得到国际社会认可，更多优质的海外学生和老师来华留学任教，给教育强国建设奠定了坚实的基础。中国今后也一定会高度重视世界一流大学管理体系的建立，尤其是高校管理人才的薪资待遇，充分利用人工智能为主导的教学创新和信息化建设，大力促进跨院系、跨学科、跨专业的人才培养和产学研合作，鼓励学生和老师投身全球知识转化，在服务地方国家经济的同时，也积极参与各项国际组织，在国际舞台上为中国争取话语权、管理权和决定权”。

(责编：刘洁妍、杨牧)