外交部：进博会为各国商品进入14亿人市场搭建平台

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在10月25日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美驻华使馆发言人称，美方不打算派高级别官员参加首届中国国际进口博览会，还指责中国进行不公平贸易，要求中国对美国产品和服务打开市场。中方对此有何评论？

华春莹：我看到了有关报道。美方当然有权利决定派何种级别官员与会。但是，美方一方面要求中国对美产品服务打开市场，另一方面，当我们敞开大门欢迎四方来宾时，美方又不愿派人来。这种说法和做法自相矛盾，让人费解。

中国国际进口博览会是全世界第一个以进口为主题的国家级博览会，向世界表明了中国愿意敞开大门，让各国分享中国的发展机遇，充分体现了中国对外开放的诚意、善意和信心。根据商务主管部门的介绍，目前进博会相关筹备工作已进入最后阶段，有130多个国家和地区的2800多家企业确定参展，其中包括微软、英特尔、通用电气、迪斯尼、美联航等近180家美国企业。很多参展国家及企业纷纷表示，要将本国最优质、最具特色的产品带到中国。据我了解，很多美国企业也向中方表示，希望充分利用本次进口博览会，为美方企业和机构搭建和中国有关部门、地方政府以及企业的交流沟通平台。我相信，此次进口博览会不仅将为中国消费者带来更加丰富、更为多元化、个性化的消费选择，也将为世界各国的优质和优势产品进入中国这个拥有近14亿人口的巨大消费市场搭建平台，提供机遇。

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