民调显示美民众不认为中国是美主要威胁 外交部回应

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在10月25日外交部例行记者会上，有记者问：据《华盛顿邮报》报道，近期美国芝加哥全球委员会、皮尤研究中心就美国公众对中美关系的认知进行了一系列调查，发现18岁至29岁年龄层的美国年轻人对中国看法更加积极正面，50%的受访民众认为中美主要是伙伴关系，72%的美国人认为中国比10年前更加重要，美国公众总体不认为中国是美国的主要威胁。这似乎与美官方渲染的中国是“最大威胁”论调不一样。请问中方有何评论？

华春莹：我们注意到有关民调结果。中美建交近40年来，两国人民为推动中美关系发展发挥了重要作用。你提到的民调结果恰恰说明，多数美国民众希望中美之间能有一个健康稳定的关系，希望加强与中国的交流与合作。我们愿与美方加强对话、增进互信、深化合作、妥处分歧，推动两国关系沿着正确轨道向前发展，这符合两国利益，也是两国人民所愿。

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