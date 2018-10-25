古巴外长谴责美国操纵有关对古封锁的国际舆论

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯１０月２４日召开新闻发布会，批评美国常驻联合国代表团就美对古实施经济、金融封锁和贸易禁运进行无理狡辩，谴责美国“政治操纵”国际舆论。

罗德里格斯表示，美国常驻联合国代表团２３日针对古巴近日向联合国提交的名为《终止美国对古巴经济、商业和金融封锁之必要性》的决议草案提交相关修正案，无理批评古巴在人权和联合国２０３０年可持续发展议程问题上所作努力，试图以此混淆视听。

罗德里格斯说，美国常驻联合国代表团还同时公布另一份企图影响其他国家改变支持古巴反对美国封锁立场的文件，其主要目的是为美对古封锁进行开脱，并操纵公众舆论。

罗德里格斯指出，美国正在双边关系中进一步制造紧张、加剧对抗。古巴政府已多次向美国表达愿意就包括人权在内的任何话题与美展开对话，但前提是在平等、尊重国家主权的基础上。

１９５９年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。１９６１年，美古断绝外交关系。次年，时任美国总统肯尼迪签署法令，对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。２０１５年７月，两国正式恢复外交关系。特朗普２０１７年１月就任美国总统后，美国政府宣布收紧对古政策。

１９９２年以来，联合国大会已连续２６年通过古巴提交的要求美国结束对古经济、金融封锁和贸易禁运的相关决议草案。１０月３１日，联合国大会将再次就该相关决议草案进行投票。（记者 朱婉君）

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