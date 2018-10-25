第二届中法跨境电商峰会在巴黎隆重开幕

人民网巴黎10月24日电（记者葛文博）24日，第二届中法跨境电商峰会在巴黎康朋酒店（Pavillon Cambon）隆重揭幕，来自中法政府、电子商务领域及相关企业界代表千余人与会，近百家中法知名企业现场布展。

本届峰会由中国（杭州）跨境电子商务综合试验区，欧洲杭州联谊总会、总商会，杭州海外联谊会主办；法国新欧洲集团、法国杭州联谊会承办；人民日报海外网法国频道、中国移动国际公司、法国Altervip集团协办，得到中国驻法使馆经商处、巴黎大区议会、法国商务投资署、法国碧西（Bussy-Saint-Georges）市政府、法国多维尔（Deauville）市政府支持。中国驻法使馆经商处公使衔参赞高元元，联合国副秘书长、前法国卫生部长、文化部长和外交部长菲利普·道斯特-布拉齐（Philippe Douste-Blazy），中国（杭州）跨境电子商务综合试验区副主任施黄凯，巴黎大区议会副主席阿米达·赫泽格（Hamida Rezeg），欧洲杭州联谊总会会长、法国新欧洲集团董事长陈翔为峰会开幕式致辞。

高元元公参首先对峰会的成功召开表示祝贺，对各方为促进中法经贸发展所作的努力致以诚挚感谢。高元元表示，这是一场高规格的峰会，不仅有助于中法贸易交流与合作，也有利于法国人民了解中国的商业生态和商业文化。希望所有与会嘉宾以此次峰会为平台，把握目标市场政策导向及消费者特征，创造电商共赢发展新格局。

布拉齐表示，这场盛会的成功举办不仅见证了法中两国间当下良好的商贸环境，更是法中友好邦交的重要成果之一，同时峰会也向法国展示了杭州作为中国“电子商务之都”的魅力。他指出，跨境电商正在改变传统的世界贸易格局，在这个趋势中，法中两国是彼此不可替代的优秀合作伙伴。法中两国分别代表了欧亚规模最大的数字化消费市场，两国政府应致力于达成更多合作。希望中法跨境电商峰会能够持续举办，法国与中国可以共同着眼未来，共建更良好的贸易环境 。

施黄凯介绍说，杭州具有多重身份，它是历史文化重镇、现代商贸中心、中国电子商务之都、移动支付之城和中国首个跨境电子商务综合试验区，这里聚集了全国三分之一的电子商务平台。自2015年3月设立以来，按照中国政府提出的鼓励创新、包容审慎、协同共管的理念，杭州不断创新发展模式，大力推动跨境电商的自由化、便利化、规范化发展。我们诚邀各位朋友到中国、到杭州实地体验跨境电商、移动支付的广泛应用和蓬勃发展，感受杭州浓厚的创新创业氛围、优越的投资营商环境和舒适的品质人居生活。

赫泽格介绍说，巴黎大区在旅游和购物方面借助电子商务的发展，更新支付宝和微信支付等移动支付手段，进一步保障游客安全，为消费者提供便利。现在，许多法国与中国企业致力于为两国搭建贸易平台，中法跨境电商B2B、B2C平台的年销售量持续上涨，巴黎大区将一如既往地鼓励并支持两国发展电子商务合作，提振经济并造福于民。

陈翔表示，跨境电子商务已成为新型全球贸易体系的核心推动力，它是一条建立在互联网基础上的“空中贸易通道”，以中、小、微企业为主角，通过全球物流要素等链接为全世界消费者提供更为细致、精准、个性化的产品和服务。电商从业者将扮演越来越重要的角色，肩负起引领构建新型全球化的历史责任和使命。期待在座跨境电商企业能够以此次峰会为平台，围绕和联通起来，持续提升跨境电商的创新创业活力，打造线上线下融合发展的“网上丝绸之路”，构建“一带一路一网”新格局，共同创造更大的辉煌。

峰会随后还进行了参会企业宣讲、平行分论坛等环节，与会嘉宾分享经验，积极讨论，气氛热烈。

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