中欧班列（郑州）比利时线路开通

比利时当地时间１０月２４日１６时，一列承载４１节集装箱的中欧班列从比利时列日车站驶出，标志着中欧班列（郑州）在欧洲又一个目的站点正式运营，从河南郑州到欧洲腹地的“陆上丝绸之路”继续西向延伸５００公里。

目前，列日是中欧班列（郑州）跑得最远的一个目的站点。此趟班列运载着汽车零配件、精细化工材料、服装等主要货物，将跨越１．１万公里的距离到达郑州。此次欧洲新线路的开通，丰富扩充了中欧班列（郑州）的“朋友圈”，班列“多线路、多目的地”运行取得新提升。

据介绍，中欧班列（郑州至列日）前期开行计划为每周去程１班、回程１班，之后班次将增加至每周去程２－３班、回程２－３班。班列除为比利时当地企业提供服务外，还服务法国、荷兰、德国、卢森堡、意大利等周边国家及地区，促进中欧贸易大通道进一步融通，使中欧班列（郑州）物流通道更加畅通，与德国汉堡、慕尼黑枢纽形成更牢固的物流集疏“金三角”。

目前，中欧班列（郑州）相继开通了郑州至汉堡、郑州至慕尼黑、郑州至塔什干、郑州至阿拉木图、郑州至列日５条线路，班列网络遍布欧盟和俄罗斯及中亚地区２４个国家１２６个城市。（记者 王林园）

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