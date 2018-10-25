中欧班列（郑州）比利时线路开通

比利时当地时间１０月２４日１６时，一列承载４１节集装箱的中欧班列从比利时列日车站驶出，标志着中欧班列（郑州）在欧洲又一个目的站点正式运营，从河南郑州到欧洲腹地的“陆上丝绸之路”继续西向延伸５００公里。
目前，列日是中欧班列（郑州）跑得最远的一个目的站点。此趟班列运载着汽车零配件、精细化工材料、服装等主要货物，将跨越１．１万公里的距离到达郑州。此次欧洲新线路的开通，丰富扩充了中欧班列（郑州）的“朋友圈”，班列“多线路、多目的地”运行取得新提升。
据介绍，中欧班列（郑州至列日）前期开行计划为每周去程１班、回程１班，之后班次将增加至每周去程２－３班、回程２－３班。班列除为比利时当地企业提供服务外，还服务法国、荷兰、德国、卢森堡、意大利等周边国家及地区，促进中欧贸易大通道进一步融通，使中欧班列（郑州）物流通道更加畅通，与德国汉堡、慕尼黑枢纽形成更牢固的物流集疏“金三角”。
目前，中欧班列（郑州）相继开通了郑州至汉堡、郑州至慕尼黑、郑州至塔什干、郑州至阿拉木图、郑州至列日５条线路，班列网络遍布欧盟和俄罗斯及中亚地区２４个国家１２６个城市。（记者 王林园）
风从东方来：中国探索出独特发展道路 改革开放40年以来，中国取得的成绩世界有目共睹。亲历中国改革开放的国际人士认为：“中国的改革开放根本性地改善了十几亿中国人民的生活，改变了整个世界，为世界文明提供新的灵感。中国通过改革开放探索出了一条独特的发展道路。”【详细】