俄罗斯出口中心总裁斯列普尼奥夫：进博会对贸易稳定发展意义重大

央视网消息：即将在上海开幕的首届中国国际进口博览会受到俄罗斯的关注。承担本次俄方企业参展组织工作的俄罗斯出口中心总裁斯列普尼奥夫表示，进博会对全球贸易稳定、健康发展具有重要的意义。

俄出口商对参展兴趣浓厚

斯列普尼奥夫说，对俄罗斯企业而言，中国市场是最具潜力的海外市场之一。

在即将召开的进口博览会上，俄方将展示包括食品和农产品、高科技设备、医疗设备和药品、服务业、消费品在内的多领域商品，这一博览会将成为中俄贸易再创佳绩的又一契机。

俄对华出口增长显著

据斯列普尼奥夫介绍，2018年上半年，俄罗斯对亚洲地区出口总额约为510亿美元(约合3538亿元人民币)，较去年同期增加了124亿美元(约合860亿元人民币)，而这一增量中约63%源自对华出口。

目前中国市场对俄罗斯食品需求旺盛，俄罗斯出口中国的糖果、冰激凌、麦片和蜂蜜制品等深受中国消费者喜爱。

斯列普尼奥夫说，进博会展示了中国政府强烈而清晰的意愿，即向世界开放市场、支持经济全球化。

中国积极姿态将促全球贸易发展

斯列普尼奥夫强调，中国面向全球化积极开放市场的姿态，将促进全球贸易平衡健康发展。

(责编：马昌、徐祥丽)