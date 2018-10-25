全球聚焦进博会·立陶宛经济部长：进博会为自由贸易提供绝佳机会

央视网消息：波罗的海国家立陶宛是世界上最早确认参加2018年首届中国国际进口博览会的国家之一。

立陶宛经济部长23日在接受央视记者采访时表示，立陶宛对于即将在上海举行的中国国际进口博览会期待很高。立陶宛经济发展得益于自由贸易，进博会为自由贸易提供了绝佳机会。

立陶宛经济部长 维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯：“立陶宛和我本人都坚定支持自由贸易，我们很大程度上受益于自由贸易，立陶宛经济体量小，国内市场不大，我们当然希望能在世界其他地区打开市场。进博会为立陶宛企业提供了向亚洲和中国展示各自产品的机会。”

立陶宛积极筹备进博会

辛克维丘斯即将来到中国上海，与他同行的除了立陶宛二十多个企业的代表，总统达利娅·格里包斯凯特更是将率团前往。

早在今年1月，立陶宛就正式启动了参展筹备工作。之所以对首届中国国际进口博览会如此重视，辛克维丘斯认为，除了提升本国产品的知名度，立陶宛更看重的是整个中国市场的未来发展。

立陶宛经济部长 维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯：“中国有着广阔的市场，我们的优质产品，尤其是高品质的食品，我们的激光工业、生物技术都在中国拥有市场，我认为我们的合作将会是双赢的。”

立陶宛企业重视发展中国市场

立陶宛是中国在波罗的海地区最大的贸易伙伴，而中国则是立陶宛在亚洲最大的贸易伙伴，是立陶宛确定的重点开拓的五大海外市场之一。

2017年，中国与立陶宛双边贸易额18.6亿美元（约合129亿元人民币），同比增长27.5%，其中中方出口16亿美元（约合111亿元人民币），同比增长23.9%，进口2.6亿美元（约合18亿元人民币），同比增长55.6%。

立陶宛经济部长 维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯：“中国对立陶宛的贸易顺差额显示，目前，我们对中国出口总量不大，但可以肯定的是，我们对中国的出口将会不断增长。”

辛克维丘斯认为，立陶宛与中国有着广阔的贸易发展空间。

立陶宛过去几年对华出口不断增长，有4家激光企业不仅进入了中国市场，而且还在中国建立了自己的研发中心与办事处，未来立陶宛还准备与中国在电子商务等领域展开合作。进博会将会让更多立陶宛参展企业了解中国。

立陶宛经济部长维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯：“可以肯定的是，越来越多的立陶宛企业开始拓展在中国的市场，尽管我们彼此拥有不同的文化背景，对市场的理解也不尽相同，但很多立陶宛企业已经在中国找到了值得信赖的商业伙伴，并成功进入了中国市场，我们期待进一步扩大对中国的出口。”

立陶宛期待进博会成就贸易突破

辛克维丘斯说，中国经济发展的巨大成就令立陶宛愿意成为中国企业进入欧盟及独联体国家的门户。他期待着本届进口博览会成就立陶宛与中国贸易关系的更大突破。

立陶宛经济部长 维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯：“我们希望看到中国市场持续不断开放，我们欢迎中国进一步开放市场的决定，进博会给大家提供了一个绝佳的见面和交流的机会。在这里我们将针对彼此关注的话题进行卓有成效的对话，我们当前都有作业需要完成，那就是努力让我们的国家在自由贸易的版图中彼此更加紧密地合作。”

(责编：马昌、徐祥丽)