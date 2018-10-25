北威州经济部长谈中德关系：合作竞争 携手共进

安德雷亚斯·平克瓦特部长接受人民网专访 （摄影：张丽娅）

日前，正率团在华访问的德国北莱茵-威斯特法伦州经济、创新、数字化和能源部部长安德雷亚斯·平克瓦特（Andreas Pinkwart）接受了人民网独家专访，就中德经贸关系、改革开放40周年、“一带一路”倡议等话题发表了意见。以下为访谈实录。

1、部长先生，首先请您介绍一下此访的主要目的和行程，有何期待？

我此次率领一个庞大的北威州代表团来华，主要是为了维护并加强同中方伙伴的合作关系。

我们有许多话题迫切希望与中方交换意见，特别是智能交通领域。德国是交通大国、汽车之国。汽车行业正在经历着变革。除了内燃机驱动与电动机驱动的问题，还包括谁来驾驶车辆——也就是自动驾驶的问题。随着数字化的发展，自动驾驶已成为时下各方热议的话题。

我们关注的还有生产工艺问题。未来应当如何生产汽车？如何将人与机器结合起来？德国的工业4.0计划就包含相关的内容。这些都属于智能交通的范畴。

此外，我们还非常关注能源转型话题。这在德国和中国都是非常重要的事情。如何设计未来的能源体系？如何利用数字化技术帮助我们应对气候挑战？如何将新能源更好地融入新的能源体系？诸如此类话题，我们非常愿意和中方进行探讨。

2、中国是北威州第二大贸易伙伴，北威州聚集了欧洲范围内最多的中资企业。您如何评价北威州与中方的经贸关系？

在北威州看来，中国是决定性的合作伙伴。贵国是北威州在欧洲之外最大的贸易伙伴，双边贸易额不断增长。近年来，在北威州兴业的中国企业数量不断增长，目前已达1200余家。令我们倍感骄傲的是，大批中国企业还将欧洲总部设在这里。我曾访问过许多州内的中国企业，我敢这样说：这些企业都得到了礼遇，日常运营非常顺利。更重要的是，他们的本土化融入进程都非常迅速。

北威州位于德国核心地带以及欧洲的心脏地区，周边客户人口高达两亿。对于寻找销售市场的中国企业来说，这里无疑是投资兴业的首选之地。

3、您如何看待中国提出的“一带一路”倡议？北威州有没有参与该倡议的意愿或计划？

北威州与丝绸之路有密切联系。中国国家主席习近平曾于2014年访问北威州。作为丝绸之路的终点，北威州的杜伊斯堡市是欧洲最大的内陆港，是货物和服务的中转枢纽，近年来发展迅速。我认为以杜伊斯堡作为丝绸之路的终点，并从此地辐射欧洲对中国来说是非常明智的选择。

北威州对参与“一带一路”倡议非常有兴趣。此次来访，我希望与中方商谈投资条件等问题。总之，我们对这一倡议持开放的态度，并希望成为其中一个重要的合作伙伴。

4、今年是中国改革开放40周年。在您眼中，中国有哪些最显著的变化？让您感触最深的是什么？

我对中国的高速发展表示赞赏。中国应当为自己在过去40年里取得的成绩感到骄傲。应当说，依靠在这期间取得的成绩，包括在工业时代和后工业时代的飞速发展，中国已经追平了与世界主要经济体之间的差距。这无疑是巨大的成就。

同样值得肯定的是，中国在推行开放政策的同时，始终积极履行国际责任。作为一个大国，中国负责任的作为无疑对国际政治的稳定做出了巨大贡献。

当然，我认为中国在过去40年间所取得的成绩与其积极维护和参与开放、自由的国际贸易秩序也是分不开的。如今，继续维护自由、公平、开放的贸易规则仍然是明智的选择，也是我们进行良性竞争的前提保证。我们今天常说“合作竞争”。通过合作竞争，我认为各方都可以实现更好的发展。我非常看重中方给出的一些积极信号，例如双方关于公平投资条件的对话等。我非常高兴地看到这些对话正朝着积极的方向发展。

5、德国新一届政府非常重视数字化产业。区别于传统产业，中国在数字化产业方面与德国并没有太大的发展差距。您作为主管数字化的官员，如何看待中德在这一领域的合作与竞争并存的局面？

这种合作与竞争并存的局面也存在于其他领域。我认为这很重要，也非常有活力。在数字化领域，我认为最重要的问题是如何把控自动化的发展方向。我们应当保证人在数字化发展进程中始终处于核心位置，而不能被机器取代。这是一个核心问题。

继工业4.0之后，人们又出提出了社会5.0理念。其中涉及的问题包括：如何构建数字化时代的社会？如何建设与之相应的教育体系？如何重新调整社会体制？如何将数字化技术应用到医药领域，并保证其始终为人服务？等等。这是一个很大的课题，我们应当从市场、社会、政治等领域进行研讨。我将之视为一种有创造性的、富有成效的竞争。

我们当然也看重基础设施建设，并且需要制定公平的规则。例如关于数据问题。数据堪称未来的原油。那么什么人可以拥有数据呢？谁又有权利主张对数据加以保护呢？这都是我们需要澄清的重要政治问题。为此，我们必须持有开放的态度。这个话题对德中两国来说都是一个全新的、需要进行设计和塑造的领域。

6、在今年举行的第二十次中国-欧盟领导人会晤中，双方同意将中欧投资协定谈判作为最优先事项。目前谈判进展如何？在当前单边主义、保护主义抬头的背景下，中欧投资协定对建设开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化有何特别意义？

我对谈判进展感到满意。我们和一些欧洲贸易伙伴都认为，目前在国际贸易秩序中出现了一些紧张态势，应当尽快通过谈判解决。

公平竞争环境和投资自由是中欧投资协定中的重要内容。中方对此一直持积极态度，对此我们表示赞赏。

我认为双方应当利用这一契机，争取尽快取得成果，从而稳定世界贸易秩序。

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(责编：徐祥丽、刘洁妍)