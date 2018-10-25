中俄合作大学为“一带一路”积淀人才资源

深圳北理莫斯科大学材料科学与工程专业的大一新生夏童童每天一大早，就来到图书馆强化学习俄语词汇。虽然只学习了三个月俄语，但他已能够进行简单的俄语日常对话。

夏童童与另外129名新生一起，8月6日就提前入学，参加为期一个月的俄语强化培训，他们的专业课全部采用俄语授课。这所中俄合办的大学，面向全球招收本科生和硕士研究生，采用小班化教学，一周上6天课，平均每周40余个学时。

紧凑的课业安排，让夏童童觉得非常充实。“选择深圳北理莫斯科大学，是出于对自己未来发展前景的渴望和对更大世界的向往，莫斯科大学自然科学世界闻名，而且我还可以多学一门外语，所以高考填报志愿的时候，这所大学是我最心仪的志愿，我现在很庆幸自己的选择。”夏童童说。

为促进“一带一路”沿线国家和地区之间的科技教育文化交流，为中国高等教育与欧亚地区乃至世界高等教育的交流与合作搭建平台，北理莫斯科大学不仅招收中国学生，还招收俄罗斯、中亚和东欧地区的留学生，承担东西方文化交流等项目。深北莫大学今年10月还将迎来其首批共10名博士研究生。学校现有专业教师34名全部由莫斯科大学选派，公共课教师6名由北京理工大学选派。外籍教师占比87%。

“北理莫斯科大学的建立，是近年来中俄文化交流标志性成果，也是为‘一带一路’发展提供人才储备的具体措施。”该校校长赵平说，“一带一路”建设和中俄长期合作的国际格局，为中俄双方在高等教育和人才培养方面带来了机遇和挑战。

据介绍，“一带一路”亚欧大陆沿线许多国家和地区都以俄语为通用语言，而中国每年新招收本科俄语专业的人数仅为两三千人，并且以往的人才培养主要面向俄语语言技能，专业型俄语人才出现了很大缺口。“我们的目标是培养既具备俄语能力，又懂专业技术的高端人才。”赵平说。

深圳北理莫斯科大学是由深圳市人民政府和莫斯科国立罗蒙诺索夫大学、北京理工大学三方在深圳合作举办的一所具有法人资格的非营利高等教育机构。自中俄两国教育部签署《合作举办“中俄大学”的谅解备忘录》，到实现首批招生，深圳北理莫斯科大学用了3年时间。（记者白瑜 姜贺轩）

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