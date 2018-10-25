中国代表呼吁国际社会努力缓解也门人道危机

人民网联合国10月24日电（记者 殷淼）中国常驻联合国代表马朝旭大使23日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁国际社会积极采取行动，努力缓解当前也门人道危机。

马朝旭说，在荷台达等地冲突持续的大背景下，也门人道危机加重，更多民众遭受更严重苦难。尽管得到国际社会大力支持，但也门整体经济社会状况持续恶化，医疗等基本公共服务减少，关乎民生的食品、燃料等价格上涨，饥荒威胁更加突出。武装冲突造成的平民伤亡增加，基础设施遭到损毁，人道援助通道不畅，进一步加剧了人道危机。

马朝旭说，国际社会应积极采取行动，努力缓解当前也门严峻的人道局势。为此，中方提出如下主张：

第一，冲突方应为缓解也门人道局势创造条件。我们敦促冲突方遵守国际法，停止敌对行动，为人道物资运输提供有效、安全和及时通道，确保商业物资正常流通。这有助于平抑物价、确保人道救援及时发放，从而保障也门人民基本生活需要。

第二，国际社会应继续加大人道援助力度，有针对性地提供医药、食品等物资，缓解也门人民苦难。世界卫生组织、世界粮食计划署等机构为缓解霍乱、饥荒威胁做了大量工作，世卫组织10月初为50多万也门民众提供霍乱疫苗，我们对此表示赞赏。

第三，推动政治进程是缓解也门人道危机的根本和长远解决之道。国际社会应加大支持联合国和格里菲斯特使的斡旋努力，共同推动冲突方搁置分歧，推进冲突降级，采取释放俘虏等建立信任措施，尽快重启面对面的政治对话并建立可持续的谈判进程。

马朝旭说，近年来，中方通过双边和多边渠道向也门提供了食品、医疗物资等多项援助。今年7月，中国国家主席习近平在第八届中阿合作论坛部长级会议上宣布了对也门的援助新举措。中方将积极履行上述承诺，帮助缓解也门人道状况。我们将继续向也门人民提供力所能及的帮助。

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