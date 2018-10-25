沙特王储称卡舒吉遇害案“令人发指”　要求严惩涉案人员

沙特阿拉伯王储穆罕默德２４日说，沙特记者卡舒吉遇害案“令人发指”，所有涉案人员必须被严惩。

穆罕默德当天在沙特首都利雅得举行的第二届沙特投资大会上说，卡舒吉是沙特公民，每一位沙特人都感到悲痛。这一罪行“令人发指”，“完全无法理解”。

穆罕默德说，沙特与土耳其政府正在合作调查案件，所有涉案人员将被绳之以法，企图利用卡舒吉遇害案达到破坏沙特和土耳其关系的人不会得逞。

当天，穆罕默德还与土耳其总统埃尔多安通电话，讨论两国在卡舒吉遇害案问题上将采取的必要合作措施。

卡舒吉现年５９岁，为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿。近年来，他对沙特政府的内外政策持不同看法，逐渐与沙特政府对立。

１０月２日，卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，办理结婚相关手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后“再也没有出来”。２０日，沙特检察机关宣布，经初步调查，卡舒吉在领事馆因与他人发生肢体冲突而死亡。目前已有１８名沙特籍涉案人员被捕。

埃尔多安２３日表示，调查表明卡舒吉死于一起“政治谋杀”。他呼吁沙特政府将逮捕的全部嫌疑人移交土方审判。目前，土耳其警方还在寻找卡舒吉的尸体。（记者王波 涂一帆）

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