美国南卡一彩民独享16亿美元彩票头奖 创世界之最

人民网讯 据美国侨报网综合报道，24日，“兆彩”官方网站公布消息，一位来自南卡罗来纳州的彩票购买者在23号晚上的开奖中捧得头奖，将一人独享奖金16亿美元。

最近一段时间，美国彩民又疯狂了。每到周二、周五的晚上，人们就期待一件事——“兆彩”彩票开奖。自今年7月以来，这支彩票的头奖奖金经过20多次累积，涨到了16亿美元。

24日，经过焦灼的等待，这股彩票热潮终于达到了顶点。“兆彩”官方网站当天公布消息：一位来自南卡罗来纳州的彩票购买者在23号晚上的开奖中捧得头奖，将一人独享奖金。如果选择一次性提取奖金，刨除各种税赋，这位中奖者能得到9.137亿美元现金。除此之外，也可以选择在29年内分次领取全额奖金。

在23号开奖之前，“兆彩”头奖的最高奖金纪录是6.56亿美元。现在，16亿美元的“兆彩”头奖，已经成为世界彩票史上数字最大的一笔奖金。（老任）

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