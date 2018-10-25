邮寄给奥巴马、希拉里的“炸弹邮件”被特勤局拦截

当地时间10月24日，美国特勤局发表声明称，拦截到两个分别邮寄给美国前总统奥巴马和前国务卿希拉里·克林顿的可疑包裹，内容物疑似爆炸装置。

特勤局声明说，23日晚间，一个邮寄地址为纽约州威彻斯特郡克林顿家住宅的可疑包裹被发现；24日早晨，特勤局又拦截到一个邮寄至华盛顿特区奥巴马住宅的可疑包裹。两个包裹均是在邮寄检查流程中被发现，内容物疑似爆炸装置。两个包裹均未被投递，没有造成任何伤亡。24日上午，美国有线电视新闻网(CNN)位于纽约市时代华纳中心的办公室也收到一个类似爆炸装置和装有白色粉末的信封，纽约警方对周边区域进行了疏散，派出炸弹处置小组将爆炸装置移送至警方设施，并进行进一步调查。

纽约市长德布拉西奥在当天举行的发布会上表示，目前没有任何迹象显示纽约市面临恐怖袭击威胁，广大市民可安心生活。纽约警察局局长奥尼尔呼吁市民向警方提供有关嫌疑人的线索。

本月22日，“金融大鳄”索罗斯在纽约州的住宅也收到一个含有爆炸装置的包裹，警方检查后对其进行了爆破处置。CNN报道称，有执法人员透露，这几个爆炸装置极为相似，都是自制的管状炸弹，非常简陋但可以引爆。《纽约时报》援引匿名执法人员的话称，这些爆炸装置存在关联的可能性很高，但目前尚不清楚这些包裹从何处寄出。

白宫发言人桑德斯当天在一份声明中对这一事件进行了谴责，称这一“恐吓行径”十分卑劣，当局将按法律规定最大程度追究肇事者责任。美国副总统彭斯在社交媒体推特上发文谴责这起事件，并称肇事者将被绳之以法。美国总统特朗普转发了彭斯的推特，称自己“完全赞成”彭斯。第一夫人梅拉尼娅、特朗普的儿子小唐纳德·特朗普、女儿伊万卡等人也分别发声谴责。

据美联社报道，当天佛罗里达州民主党国会众议员舒尔茨的办公室也收到可疑包裹，警方已进行处置。据CNN报道，纽约州州长科莫、前中央情报局局长约翰·布伦南、前司法部长埃里克·霍尔德近日都收到含有疑似爆炸物的包裹。有媒体分析称，目前距国会中期选举仅两周时间，这一系列明显针对民主党人士的事件令人疑窦丛生。

本月初，美国政府部门拦截到多个含有蓖麻毒素的邮件，收件人包括特朗普和两名国防部高官。

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