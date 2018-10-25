世界地理信息大会十一月在浙江举行（在国新办新闻发布会上）

本报北京10月24日电 （记者常钦）在24日国新办举行的发布会上，自然资源部副部长库热西·买合苏提介绍，首届联合国世界地理信息大会将于今年11月19日至21日在浙江省德清县举行。

此次大会是联合国主办的规模最大、层次最高的地理信息大会，以“同绘空间蓝图，共建美好世界”为主题，旨在增进对地理信息管理的沟通、理解、认知和应用，共同应对地方、国家及全球面临的发展挑战。大会将形成《莫干山宣言》并正式发布。

大会共设置1场部长对话会、4场主题全会。部长对话会以“为人类构建更可持续的世界”为主题，4场全会分别以共享数字经济、实现永续发展、建设智慧社会、加强国际合作为主题进行研讨。同时，大会将举办地理信息技术与应用展览。

我国积极参与联合国全球地理信息管理机制的筹建和发展进程。我国向联合国捐赠了自主研制的世界上首套30米分辨率全球地表覆盖数据，在联合国建立了“中国及其他发展中国家地理信息管理能力开发”信托基金，为加强中国及其他发展中国家地理信息生产、管理和应用能力，更好地服务国家、区域和全球的经济、社会和环境可持续发展发挥积极作用。

库热西·买合苏提表示，在我国举办联合国世界地理信息大会，一方面有利于促进我国测绘地理信息技术的发展创新，有利于加强与相关国家和机构的交流合作，共享发展经验；另一方面，对全球地理信息领域发展具有深远影响。大会是全球地理信息领域落实联合国2030年可持续发展目标的重要行动，有利于促进全球地理信息领域的国际协同合作。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 02 版）

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