美特勤局截获寄给奥巴马和希拉里·克林顿的可疑包裹

美国特勤局２４日发布声明说，在２３日晚间和２４日凌晨分别截获寄往美国前第一夫人希拉里·克林顿和美国前总统奥巴马住宅的可疑包裹，包裹中或有爆炸装置。

声明说，特勤局在进行例行邮件检查时识别到可疑包裹，并启动爆炸物处理程序。两个包裹均在送达目的地前被截获。

特勤局说，已经开始就寄件人身份展开调查。

白宫新闻秘书桑德斯在一份声明中谴责这一“暴力袭击事件”，称“这些散布恐怖的行为是卑劣的”。

希拉里·克林顿的住所位于纽约州，奥巴马居住在华盛顿特区。两人受特勤局保护，因此寄送给他们的邮件均受到检查。有媒体援引警方人士的话说，同住在纽约州的“金融大鳄”索罗斯２２日收到一个含有爆炸物的包裹，与此次寄给希拉里·克林顿的包裹有相似之处。

美国利用邮件进行袭击的案例频发。本月早些时候，警方在寄给美国总统特朗普和国防部的邮件中检查出可以提取出蓖麻毒素的蓖麻籽，寄信人据称是一名退伍老兵，已被警方逮捕。（记者刘阳 孙丁）

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