预算赤字太高遭驳回 意大利与欧盟陷"预算之争"

欧洲联盟委员会23日驳回意大利提交的2019年预算草案，缘由是草案严重违反欧洲联盟制定的公共预算规定。这是欧盟首次驳回成员国提交的预算草案。

欧盟要求意大利政府在三周内提交修改后的预算草案，否则将面临罚款。

【首次驳回】

欧盟委员会副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯当天在记者会上说：“今天，欧盟委员会首次要求欧元区国家修正预算草案。”

意大利向欧盟提交的2019年预算草案中，预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.4%，比意大利上届左翼政府的预期高出两倍。同时，这一比值接近欧盟规定的成员国预算赤字不得超过国内生产总值3%。

欧盟委员会说，凭借意大利经济在欧元区内的规模，意大利政府上调预算赤字可能引发溢出效应，对欧元区其他成员国产生负面效应。

东布罗夫斯基斯说：“欧洲建立在合作的基础上，一旦信任受到侵蚀，所有成员国都遭受损失，我们的联盟受损。”

美联社报道，意大利本届民粹主义政府上调预算赤字意味着这个南欧国家将无法兑现降低债务的承诺。意大利现有公共债务达到经济总量的130%，远超出欧盟设定的60%标准。同时，意大利和欧盟之间的龃龉凸显欧元区的基本问题，即成员国使用统一货币而缺乏统一财政政策的制度缺陷，成员国对重点支出项目仍有自主权。

欧盟要求意大利政府将预算赤字相对于国内生产总值的比值降低0.6个百分点，三周内提交修正后的预算草案，否则将面临惩戒措施、即过度财政赤字处理机制，意大利届时将付出最高相当于0.2%国内生产总值的罚款。

【理直气壮】

意大利副总理、民粹主义政党五星运动党党首路易吉·迪马约呼吁欧委会“尊重”意大利人民。路透社23日援引迪马约的话报道，这是第一份受到欧盟排斥的意大利预算草案，因为“这是第一份在意大利首都罗马，而不是在布鲁塞尔撰写的预算”。

意大利政府22日致信欧盟委员会，承认预算“不符合欧盟《稳定与增长公约》规定”。信件说，这是一项艰难的决定，但意大利经济迟迟没有恢复至欧洲债务危机前的水平，同时国内最弱势群体的经济状况堪忧，这项草案仍旧“必要”。

路透社报道，意大利政府希望以推高财政赤字方式刺激消费、提振经济，进而有助于降低债务相对于国内生产总值的比值。

欧盟委员会认为，意大利经济增长设想过于乐观。东布罗夫斯基斯说，意大利去年的债务状况相当于平均每名意大利人背负3.7万欧元（约合29.4万元人民币）债务，去年意大利偿还债务所耗费资金相当于当年的教育经费总额、即650亿欧元（5168.5亿元人民币）。

东布罗夫斯基斯说，经验显示，更高的财政赤字和债务不会使经济持续增长，“过度举债会使意大利经济面对今后的危机时更加脆弱”。

意大利和欧盟之间的僵局殃及意大利主权债务评级和数家企业的评级。全球主要信用评级机构之一穆迪投资者服务公司19日下调意大利主权债务评级，从Baa2跌至Baa3，仅比垃圾级高出一级。同时遭受降级的企业包括意大利石油巨头埃尼集团和意大利防务承包商莱昂纳多公司。（王逸君）（新华社专特稿）

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