发动机“空中停车” 美军“幽灵”轰炸机紧急降落

美国空军一架B—2型“幽灵”式隐形战略轰炸机23日凌晨在飞行中出现紧急状况，在美国科罗拉多州斯普林斯市机场安全降落。

美国媒体援引上传社交网站的机场指挥塔录音报道，这架造价12亿美元的战机遭遇发动机“空中停车”。

【未受伤】

科罗拉多州彼得森空军基地第21航空联队发言人说，这架B—2轰炸机原本飞往“母港”密苏里州怀特曼空军基地，乘员两人，没有受伤。具体什么原因引发“飞行中的紧急状况”，还在调查。

怀特曼空军基地第509轰炸机联队指挥官约翰·J·尼科尔斯准将说：“我们的飞行员技能极其娴熟。他们受过训练，懂得如何在世界上最先进的飞行器之一上处理一系列飞行紧急状况，今天完美展示了这一点。”

不清楚这架隐形轰炸机是从怀特曼还是其他基地起飞。“驾驭”网站报道，战机凌晨大约3时20分降落在距离最近的科罗拉多斯普林斯机场。数小时后，有人在一旁的彼得森空军基地拍摄到这架“幽灵”。

美国空军发言人艾伦·帕尔默在一份声明中说，怀特曼基地的轰炸机部队定期执行B—2训练任务，为美国有效提供“全球打击”能力。这次训练时，战机“没有携带任何武器”。

B—2是世界上现有唯一隐形轰炸机，据制造商诺斯罗普—格鲁曼公司介绍，可以在没有空中加油的情况下飞行1.1万多公里。美国空军说，这型轰炸机可以携带超过1.8吨弹药。美国空军现有大约20架“幽灵”。

【遇故障】

科罗拉多斯普林斯犯罪新闻网发布源自机场指挥塔的一段音频。社交网站“脸书”同样出现这段音频。

音频显示，大约凌晨3时，B—2隐形轰炸机飞行员呼叫机场指挥塔，告知战机4号发动机停车，战机距离机场大约10分钟飞行距离，但无法切换到机场的无线电通信频道、与指挥塔直接通话。“驾驭”网站报道认为，这意味着同时出现了其他故障。

大约10至20分钟后，这架轰炸机在指挥塔工作人员手持助航发光笔引导下，靠目视信号着陆。

“驾驭”网站解读，发动机空中停车是战机常见故障，只是，对B—2之类造型独特的战机而言，靠其余三台发动机飞行可能承受高风险。

出于在雷达电波前“隐身”需要，B—2轰炸机没有垂直尾翼或大号方向舵，无法靠前者抵消不对称推力。一台发动机停车的情况下，战机会变得尤其脆弱，难以安全操纵。同一侧机翼的两台发动机一旦同时停车，更是危险。

【现异常】

指挥塔音频显示，机场应急处置人员向一名飞行员提供氧气。“驾驭”网站说，不清楚是因为飞行员过于紧张，还是因为战机出现更多系统故障。驾驶舱出现烟雾可能是需要吸氧的原因。

网民在机场拍摄的B—2隐形战机照片显示，战机左侧的辅助进气口打开，右侧关闭。“驾驭”网站报道，这不寻常。辅助进气口在飞行最后阶段应该开启，不清楚右侧的辅助进气口是否在降落过程中因为堵塞而未开启，还是左侧的辅助进气口没有在降落后关闭。

今年5月1日，美军一架B—1B型远程战略轰炸机在飞行途中发动机起火，在得克萨斯州米德兰国际航空航天港紧急降落。

“驾驭”网站报道，发动机起火严重，这架轰炸机的4名机组人员原本决定弹射逃生，因弹射装置故障，首批弹射的两人无法弹出驾驶舱，另外两人不愿意抛下战友，整个机组因而决定紧急着陆。轰炸机最终在机场着陆，无人受伤。

美国空军6月宣布暂时停飞这一型号的战略轰炸机。只是，部分B—1B轰炸机的弹射座椅问题依然没有解决。（胡若愚）（新华社专特稿）

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